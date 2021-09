Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi – Audizioni

L’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ha sempre avuto una spiccata inclinazione

verso l’educazione musicale: fin dai suoi primi anni di vita, infatti, quest’istituzione ha

scommesso sulle attività del settore Educational ed è stata una delle prime fondazioni culturali che ha valorizzato i progetti dedicati a giovani e amatori.

Con ottobre, partirà il nuovo progetto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, un corso di formazione rivolto ai giovani musicisti fino ai 25 anni di età, ai neodiplomati e a coloro chesi trovano in prossimità della conclusione del percorso di studi musicali. Un percorso strutturato i n due annualità, accessibile previo esame di ammissione di fronte alle

commissioni composte dalle prime parti dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

La prima annualità di corso prevede la preparazione di 3 concerti con 4 prove a sezione, 4

prova d’insieme con il maestro preparatore, 1 prova d’insieme e 1 prova generale con il

direttore scelto per il programma, oltre a 3 masterclass con tutor per l’apprendimento dei passi orchestrali, ed un esame di valutazione di fine anno.

Coloro che supereranno tale prova potranno accedere, durante la seconda annualità, alla

preparazione di 3 produzioni della Stagione Sinfonica della Fondazione. Per tutti gli studenti, invece, saranno previste 3 masterclass, 4 lezioni di musica da camera oltre ai 3 concerti dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano. A conclusione del percorso formativo, chi supererà la prova finale del secondo anno, avrà diritto ad accedere alla seconda prova delle audizioni per aggiunti dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

Così come accadeva nelle botteghe italiane tra il Quattrocento e il Cinquecento, dove si

riteneva che il vero e unico modo per apprendere l’arte fosse stare a contatto coi maestri

all’opera, l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano consente ai giovani di imparare il mestiere della musica sinfonica sotto l’ala delle prime parti dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

Tre saranno le produzioni con cui la Fondazione presenterà al mondo la sua nuova creatura.

Tre appuntamenti, tre programmi focalizzati ciascuno su uno specifico autore. Il primo

concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano è previsto per sabato 11 dicembre

2021, nell’ambito del quale il Maestro Andrea Oddone (col preziosissimo contributo di

Francesca Dego al violino, solista nel Concerto per violino e orchestra n. 1 in Si bemolle

maggiore K. 207 di Mozart) affronterà la Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Ludwig van

Beethoven. Si prosegue sabato 2 aprile 2022, data in cui il giovane e apprezzato direttore

Thomas Guggeis eseguirà alcune pagine sinfoniche di Franz Schubert. Ultima tappa della

stagione d’esordio dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano avrà come focus la produzione sinfonica di Johannes Brahms, sotto la guida del Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Claus Peter Flor, sabato 21 maggio 2022.

Fondazione Orchestra Sinfonica

e Coro Sinfonico di Milano

Giuseppe Verdi

Piazza Tito Lucrezio Caro, 1

20136 – Milano

Le audizioni per entrare a far parte dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano e del relativo corso di formazione sabato 18 settembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e sabato 25 settembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Le altre attività del settore Educational

Parallelamente al progetto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, riprenderanno in

autunno tutte le attività del Settore Educational: Il Coro di Voci Bianche, fondato nel 2001,

composto da più di quaranta elementi, il Coro I Giovani de laVerdi, l’Orchestra Sinfonica

Kids e l’Orchestra Sinfonica Junior, l’Orchestra Amatoriale laVerdi per tutti, ed infine il nostro corso di canto ed il relativo Coro degli Stonati.

Sono indette le audizioni per l’ingresso alle formazioni orchestrali giovanili:

Orchestra Sinfonica Junior (formazione dai 16 ai 19 anni)

giovedì 9 e martedì 14 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 5 e giovedì 7 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Orchestra Sinfonica Kids (formazione dagli 11 ai 16 anni)

giovedì 9 e martedì 14 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 5 e giovedì 7 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sono indette le audizioni per l’ingresso alle formazioni giovanili de il Coro di Voci

Bianche (formazione di bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni) e de I Giovani de

laVerdi (formazione ridotta di ragazzi dai 16 ai 25 anni) con le seguenti modalità:

mercoledì 15 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Le audizioni si svolgeranno presso il M.A.C. (Piazza Tito Lucrezio Caro 1).