In onore e in memoria della leggenda mondiale della danza, il 26 agosto a Piazza Garibaldi, Cervia

Da un’idea di Kledi Kadiu e Silvia Frecchiami

Con la supervisione del Maestro Beppe Menegatti

In collaborazione con il Comune di Cervia

Presenta la serata Pino Strabioli

Musiche dal vivo CM Orchestra Rhythms & Drums

Gran Gala di danza con

VIRNA TOPPI e NICOLA DEL FREO Primi ballerini Teatro alla Scala

ANBETA TOROMANI e ALESSANDRO MACARIO Primi ballerini freelance

NOEMI ARCANGELI e HEKTOR BUDLLA Solisti freelance

SUSANNA SALVI e CLAUDIO COCINO Primi ballerini Opera di Roma

AMILCAR MORET GONZALEZ Primo ballerino Kiel Ballett

GIULIA STABILE Vincitrice di Amici 2021 e SIMONE NOLASCO ballerino di Amici

26 agosto ore 21 – Piazza Garibaldi, Cervia

In occasione del DID Summer Edition MiMa si svolgerà – in anteprima il 26 agosto a Cervia – lo spettacolo Carla Fracci Mon Amour a cura di Kledi Kadiu e Silvia Frecchiami. Un gran gala in cui i più famosi ballerini della scena del balletto attuale presenteranno coreografie classiche, talvolta reinterpretate in chiave moderna, alternate a coreografie inedite. Un omaggio alla celebre étoile, recentemente scomparsa, e divenuta nota in tutto il mondo per la varietà delle sue interpretazioni. Una serata a passo di danza per onorare l’immortalità di Carla Fracci.

In sottofondo l’accompagnamento musicale della CM Orchestra Rhythms & Drums, diretta dal Maestro Andrea Pollione, insieme sul palco con i fondatori Claudio Mazzucchelli, Fabio Chirico e Pietro Pizzi e la FILARMONICA DELL’OPERA ITALIANA BRUNO BARTOLETTI.

L’idea di creare un mix di esperienze complete in due ore di racconto dove Danza, Musica, Immagini, Video, Tecnologia, Luci e racconti sospendono lo spettatore in una emozione continua e positiva.

Tra i ballerini che si esibiranno: Virna Toppi e Nicola del Freo (Primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano), Anbeta Toromani e Alessandro Macario (Primi ballerini freelance), Susanna Salvi e Claudio Cocino (Primi ballerini del Teatro dell’Opera di Roma), Noemi Arcangeli e Hektor Budlla (Solisti freelance), Amilcar Moret Gonzalez (Primo ballerino del Kiel Ballett) e Giulia Stabile (Vincitrice di Amici 2021) che si esibirà con il ballerino Simone Nolasco.

Carla Fracci, icona della danza e simbolo di grazia e leggerezza, ha ispirato migliaia di bambine che ne hanno fatto la propria musa. Tra queste anche Silvia Frecchiami, che, dopo averla vista ballare in Giselle a soli sei anni, decide di inseguire il sogno della danza. E come Silvia ci sono migliaia di bambine e bambini che si sono ispirati alla purezza della sua arte e ne hanno fatto il faro su cui orientare la propria rotta. Era un’infaticabile lavoratrice della danza a cui, insieme al marito Beppe Menegatti, ha dedicato la vita. Potremmo invertire le parole di un famoso detto e affermare che dietro una grande donna spesso c’è un grande uomo, così è stato per Carla, che in Beppe ha trovato una preziosa colonna portante della sua arte.

La serata vuole essere un omaggio alla coppia che più ha dato alla danza italiana, un tributo che Silvia e Kledi vogliono presentare anche in nome dell’amicizia con Carla.

VIRNA TOPPI e NICOLA DEL FREO – Primi ballerini Teatro alla Scala Milano

Virna Toppi è nata a Desio (MB) nel 1992, si è formata presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, nel 2011 è entrata a far parte del corpo di ballo della Scala diventando ballerina solista nel 2014 e Prima ballerina nel 2018.

Nicola del Freo si è formato alla Hamburg Ballett Schule John Neumeier, frequentando poi la Yorkshire Ballet Summer School per approdare in seguito allo Staatsballett di Berlino, dove è rimasto quattro anni. Le sue esperienze internazionali sono state coronate da un riconoscimento prestigioso quale il “Positano Premia la Danza – Léonide Massine”, che lo ha annoverato tra le migliori promesse della danza. Dal 2018 ricopre il ruolo di Primo ballerino al Teatro della Scala

ANBETA TOROMANI e ALESSANDRO MACARIO – Primi ballerini freelance

Anbeta Toromani si è formata all’Accademia Nazionale di Danza di Tirana. In Italia è diventata famosa al grande pubblico con la trasmissione “Amici”, dove ha avuto modo di mostrare il suo talento e la sua tecnica impeccabile. Ha proseguito la sua carriera interpretando il ruolo di prima ballerina in titoli classici e contemporanei nei maggiori teatri italiani.

Alessandro Macario si è formato alla Scuola di Ballo del Teatro San Carlo, dove ha ballato come solista in diverse produzioni. Sempre come solista ha partecipato a balletti del Teatro alla Scala, dell’Opera di Roma e del Teatro Comunale di Firenze. Da alcuni anni balla come solista freelance insieme ad Anbeta Toromani in numerose produzioni italiane ed estere.

NOEMI ARCANGELI e HEKTOR BUDLLA – Solisti freelance

Noemi Arcangeli si è formata alla Scuola di ballo dell’Opera di Roma. Ha ballato con diverse compagnie diventando quindi solista nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera e quindi dal 2010 con Aterballetto di Reggio Emilia, compagnia con cui presenta balletti in tutto il mondo.

Hektor Budlla è nato a Tirana (Albania). Dopo essersi formato all’Accademia di ballo di Tirana si perfeziona presso il Centro della Danza-Aterballetto. Ha danzato nel Balletto di Roma in ruoli di primo ballerino, successivamente nel 2008, entra nella Compagnia Aterballetto. All’attività di ballerino Hector affianca quella di coreografo, creando coreografie per Aterballetto e Nuovo Balletto Classico. Nel 2017 riceve il Premio al Valore al Festival della Danza di Capri come riconoscimento alla sua carriera di danzatore.

AMILCAR MORET GONZALEZ – Primo ballerino – Compagnia di Kiel

Amilcar Moret Gonzalez si è diplomato al “National Ballet School of Cuba”. È stato primo ballerino presso il “Bavarian State Ballet”, “Les Ballets de Monte-Carlo”, “Zurich Ballet” e “The Hamburg Ballet”. Ha lavorato come ballerino professionista e insegnante di danza classica nella trasmissione televisiva “Amici”. Attualmente è primo ballerino con la Compagnia di Kiel.

CLAUDIO COCINO e SUSANNA SALVI – Primi ballerini – Opera di Roma

Claudio Cocino e Susanna Salvi diplomati alla scuola del Teatro dell’Opera di Roma, attualmente ricoprono il ruolo di Primi ballerini nello stesso Teatro. Hanno interpretato i maggiori ruoli del repertorio classico e neoclassico del 900.

GIULIA STABILE – Vincitrice Amici 2021

Classe 2002, nata a Roma. Inizia danza classica a soli tre anni, in seguito approfondisce lo studio del moderno ed entra a far parte della Nough Megacrew. Partecipa alla ventesima edizione del programma “Amici” fin dall’esordio di stagione (novembre 2020), ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott. È la prima ballerina donna a vincere il talent show, aggiudicandosi anche il Premio Tim e risultando l’allieva più votata dal pubblico in studio.

SIMONE NOLASCO – Ballerino professionista di Amici

Classe 1993, Simone inizia la sua formazione studiando danza classica presso la Royal Academy School of London. È diplomato presso “Lachance Ballet” di Steve Lachance. Nel 2007 inizia la sua carriera in tv danzando su RaiUno per il “Trofeo Stefania Rotolo” e nel 2010 per “Il Festival della musica” su Sky. Simone tra il 2013 e il 2014 è ballerino per numerose trasmissioni: “Qui comando io”, “I migliori anni”, “Italia’s got talent”, “L’anno che verrà” e “Ti lascio una canzone”. Attualmente Simone fa parte dei ballerini professionisti della scuola di “Amici di Maria De Filippi”.

Per eventuali informazioni inviare una e-mail a Kledidance.desenzano@gmail.com

oppure telefonare al numero 030 6365692 (dal lunedì al giovedì dalle 14,00 alle 19,30)

Biglietti a pagamento disponibili su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/carla-fracci-mon-amour/157396

LEGEND VENTI VENTUNO

27 agosto ore 21:00 – Piazza Garibaldi, Cervia

CM ORCHESTRA RHYTMS & DRUMS e FOI ORCHESTRA, con la contrapposizione Classica e Operistica, dopo essere stati la colonna sonora del racconto di Carla Fracci nella serata del 26 agosto dedicata all’étoile, il 27 agosto 2021 presenteranno, in anteprima nazionale, sullo stesso palco, lo spettacolo musicale “LEGEND Venti Ventuno”: “quasi una visita di quadri in una esposizione” dove musica, danza, discipline aeree e tecnologia racconteranno il passato ed il futuro integrato nel presente.

LEGEND Venti Ventuno è la virtualizzazione di molteplici luoghi mutevoli.

Geometrie ad assetto variabile grazie alle trasparenze, alle luci, ai led “see through” e ai contenuti dinamici visualizzati sulle 3 superfici led.

Un contenitore che si muove, evolve, cambia forma seguendo il percorso di quadri in una esposizione.

Lo show è moderno e innovativo.

Gli elementi luminosi e illuminanti creano spazi e profondità. Le immagini sono sia racconto che scenografia.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla pagina dedicata www.turismo.comunecervia.it.