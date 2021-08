By

“Così lontani, così vicini… – Nicoletta della Corte canta Conte e De Andrè”, con Nicoletta della Corte e con Cristiano Fattorini (Pianoforte), Giuseppe Salvaggio (Contrabbasso), Giovanni Lo Cascio (Percussioni), che andrà in scena martedì 10 agosto all’interno della XXVII edizione de I SOLISTI DEL TEATRO, alle 21:30 in via Flaminia 118 (presso i Giardini della Filarmonica Romana).

XXVII edizione de I SOLISTI DEL TEATRO si chiuderà il 4 settembre ( Ladesi chiuderà il https://www.isolistidelteatro.it/programma/ ).

“Paolo Conte e Fabrizio De Andrè , così lontani, così vicini… Non è cosa da poco accostarsi a questi due grandi artisti, ma nel “silenzio cantore” nel quale ogni tanto mi nascondo, sono nate fantasie di fumo in cui le stelle del jazz si mescolavano a quell’aria spessa carica di sale, gonfia di odori. Lì ci ho scovato giocando liberamente con note e parole, liasons che sanno di Francia, di figure femminili, sensualità, tenerezze e fughe. Ho scoperto che due sono i valori che più accomunano Conte e De Andrè: libertà e umanità, quasi fossero due personaggi reali a cui dare voce, senso, comunione, spazio. Il ragazzo scimmia del jazz e l’amico fragile, il fascino delle rughe e dell’eterno ragazzo, in direzione ostinata, solitaria e contraria, insofferenti alla mode, al potere costituito, hanno entrambi cantato il 900, secolo di guerrre e di dittatori, ma anche pieno di regali artistici di sovrumana bellezza” (Della Corte).

Nicoletta Della Corte attrice e cantante dal timbro scuro, intenso e leggero assieme, accompagnata dal pianoforte di Cristiano Fattorini, dalle percussioni di Giovanni Lo Cascio e dal contrabbasso di Giuseppe Salvaggio, propone alcune delle canzoni più belle del primo repertorio di Paolo Conte e di Fabrizio De Andrè, dove le consonanze e le affinità si accordano in un’atmosfera mediterranea, sofisticata, minimalista e teatrale.

“Ogni volta che un’attrice prende d’assalto il mondo delle canzoni, un fuoco di calore diverso percorre l’aria artistica, Nicoletta, forte della sua esperienza teatrale, sa trasformare il visionario in cui galleggiano i personaggi delle canzoni nel realismo con cui si agitano le figure sceniche” (Paolo Conte su Nicoletta Della Corte)

Info e prenotazioni al numero: 3807862654