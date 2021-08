Il mini tour di Andrea Laszlo De Simone

Dopo aver trascorso buona parte della sua estate a realizzare uno dei suoi più grandi sogni, quello di scrivere – e registrare – una colonna sonora per un lungometraggio, Andrea Laszlo De Simone ha appena annunciato con un lungo post sui suoi canali social che il mini tour con l’Immensità Orchestra organizzato da Dna concerti e in partenza il 26 agosto da Torino, sarà l’ultima occasione per ascoltarlo dal vivo in Italia prima di una pausa a tempo indeterminato lontano dai palchi:

“Torino, Roma e Bari saranno per me la chiusura di un ciclo.. o per meglio dire la chiusura di un primo, lungo e intensissimo giro durato praticamente 8 anni e sono emozionato come se dovessi esibirmi per la prima volta in vita mia. Sicuramente continuerò a dedicare buona parte del mio tempo alla musica e sicuramente pubblicherò ancora canzoni e chissá che prima o poi non mi rimetta a fare qualche concerto, ma non so quando sarà, nè cosa sarà. Ho una gran voglia di vivere. Non prendete questo come un addio e non pensate che questi ultimi anni non mi abbiano reso felice! Sono stati anni probanti, si, ma meravigliosi e soprattutto inaspettati come le belle sorprese o i regali nei giorni feriali.”

Nord, centro e Sud Italia, tre città per tre concerti insieme alla “sua” Immensità Orchestra, ancora più preziosi alla luce delle sue ultime dichiarazioni, nell’ambito di tre festival tra i più prestigiosi dell’estate italiana: si parte il 26 agosto dal TOdays Festival di Torino, il 28 agosto si approda all’Auditorium Parco della Musica di Roma per il Festival Si può fare Cavea e il 29 agosto il viaggio si conclude a Bari per lo speciale evento di chiusura del Locus Festival nell’incantevole e inedito palcoscenico del sagrato della Basilica di San Nicola.

Andrea torna dal vivo dopo l’esperienza de “Il Film Del Concerto”, prodotto da MI AMI e Triennale Milano, un’opera filmica suonata live e presentata in streaming ad aprile quando l’Italia era ancora in zona rossa. Un evento seguito da migliaia di spettatori, una transizione audiovisiva dal buio alla luce per segnare la possibilità di rinascita in un momento in cui l’intero comparto dello spettacolo era bloccato.

Il concerto di Andrea con l’Immensità Orchestra porterà sui palchi alcuni brani dei primi dischi, la recente Vivo – un inno alla vita e alla sua inevitabile precarietà, in rotazione sui maggiori network radiofonici – e la suite Immensità, un percorso spiroidale che ha come fulcro l’elaborazione del lutto e come scopo la rinascita articolata in 4 capitoli: Il Sogno, La realtà, Lo Spazio e Il Tempo.

Immensità usciva in Italia l’8 novembre 2019. Era un altro mondo ma, come i classici, la creazione musicale di Andrea Laszlo De Simone supera le fratture della Storia e si rivela oggi forse ancora più preziosa. Un’opera sonora sulla relazione fra l’individuale e l’universale, completata da un’opera visiva: un mediometraggio, che ha riunito in un orizzonte narrativo tutte le suggestioni, mutuate dalla fisica quantistica, dall’arte contemporanea e dal cinema, disseminate nei quattro videoclip che hanno scandito il 2019 di uno dei talenti più puri del panorama musicale italiano.

Di Immensità il prestigioso Le Monde ha scritto: “… assomiglia alla ruvida malinconia di Battisti, alla solennità del “Bolero” di Ravel e ai voli elettronici dei Radiohead“.

Nel marzo 2020 il disco è uscito in Francia, Canada, Belgio e Stati Uniti per Ekleroshock/Hamburger Records, suscitando gli entusiasmi della critica internazionale. L’autorevole Libération (che già per il precedente album Uomo Donna aveva scritto che “eravamo in presenza di qualcosa di straordinario”) ha dichiarato: “Questo ragazzo che viene da un altro tempo, dagli occhi spalancati sormontati da un baffo alla Zappa, fa molto di più che ravvivare la fiamma del grande pop progressive italiano: la sua musica è un’arte dei rumori del mondo, ardente e universale”.

Les Inrockuptibles, che ha inserito Immensità al terzo posto dei migliori album usciti nel 2020, parla di “disco superbo” e descrive l’album come “una splendida ballata pop dallo spleen toccante, impreziosita da una visuale in stile anni ’80“. Sempre Le Monde scrive: “Tra la Terra e il Sole, c’è Andrea Laszlo De Simone, musicista torinese il cui pop aggraziato deve tanto alla dolcezza di un ciottolo sulla spiaggia quanto alle forze che l’hanno modellato. […] Verso l’infinito, e oltre.”

L’Immensità Orchestra è una vera e propria orchestra in perenne trasformazione, tra i suoi elementi dalla sua nascita: Zevi Bordovach (piano, organo, tastiere, flauto traverso, cori), Daniele Citriniti (basso, cori), Stefano Piri Colosimo (tromba, flicorno, fischio, cori), Filippo Cornaglia (batteria, flauto, cori), Enrico Gabrielli (sax, flauto traverso), Clarissa Marino (violoncello), Yoko Morimyo (cori), Damir Nefat (chitarra, cori), Giulia Pecora (violino), Anthony Sasso (synth, cori), Caterina Sforza (cori), Stefano Costantini (tromba, flicorno), Simone Garino (sax, clarinetto), Giovanni Giuvazza Maggiore (chitarra).

Le date:

26 agosto 2021 – Torino, TOdays Festival

28 agosto 2021- Roma, Si può fare Cavea, Auditorium Parco della Musica

29 agosto 2021- Bari, Locus Festival

Per info e prevendite: https://dnaconcerti.com/artisti/andrea-laszlo-de-simone/