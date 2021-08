Il Paradiso Ritrovato – Gli smemorati del Ruah

Date dell’evento: 19 settembre 2021

Indirizzo dell’evento: ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO, Via del Bigallo e Apparita 14

Contattaci: promoproloco@gmail.com

Oggi si presentano GLI SMEMORATI DEL RUAH. Anche questa compagnia teatrale partecipa a IL PARADISO RITROVATO: divagazioni sul divin poeta…

Non dimenticatevi di iscrivervi quanto prima. I posti sono limitati.

GLI SMEMORATI DEL RUAH

è la compagnia stabile della “Sala Ruah” uno spazio multifunzionale annesso all’Oratorio della Chiesa della Pentecoste di Bagno a Ripoli, fondata nel 2018 da Massimo Beni, autore di varie commedie di ambientazione fiorentina, che ne è anche il regista.

La compagnia è composta da attrici e attori amatoriali, alcuni provenienti da varie esperienze teatrali, fra queste la Scuola di Teatro del Cestello.

Nella loro giovane storia, Gli Smemorati, hanno messo in scena La Zona Tranquilla di E. Caglieri portandola in diverse rassegne teatrali, fra cui Montemurlo, Cascine del Riccio e Viareggio nonchè proponendola tre volte alla Sala Ruah.

La compagnia non si limita alla “semplice” rappresentazione della Commedia, ma aggiunge una ricostruzione storica e filologica che integra il copione ponendo particolare cura nei costumi e nelle scenografie.