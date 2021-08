Una celebrazione del genio rivoluzionario di Astor Piazzolla, nei cento anni dalla nascita. Uno spettacolo che spazia dalla musica del compositore argentino, da “Libertango” a “Las Cuatro Estaciones Porteñas”, passando per “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi. E si fonde con le coreografie di Laura Mungherli, eseguite dalle ballerine del centro coreutico Center Stage. Protagonista della serata insieme all’Orchestra Sinfonica G. Rossini, sarà Henry Domenico Durante, violino solista e primo violino di spalla della Rossini.

L’appuntamento è per domenica 22 agosto alle 21.30 con “Libertango! Le otto stagioni”. Musica e danza insieme sul palco dell’Arena Bcc di Tre Ponti per la rassegna MusicArena, promossa dagli Assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Fano, Tre Ponti Srl, Pro Loco Fanum Fortunae, Regione Marche.

Un progetto che vede la Rossini collaborare con Center Stage, multieducational community nata nel 2007, prima come scuola di danza, per poi trasformarsi, attraverso innumerevoli idee e collaborazioni, in un centro che convoglia non solo danza, ma anche musica, teatro, laboratori creativi, fitness, wellness e arti marziali, tanto da divenire oggi un centro certificato Royal Academy of Dance

Il tutto parte dall’idea di rendere omaggio al musicista e compositore argentino, Astor Piazzolla, di cui quest’anno ricorre l’anniversario dei cento anni dalla nascita. Strumentista d’avanguardia, per le sue commistioni di tango e jazz fu il catalizzatore di pesanti critiche rivolte al nuevo tango dai puristi del genere, ma il tempo gli ha poi restituito la fama che merita.

Sulle note di “Libertango”, sul palco dell’Arena Bcc, si esibiranno sette ballerine con una coreografia che parte da elementi di tecnica classica fortemente contaminati dai movimenti tipici del tango, il tutto condito da uno sguardo contemporaneo.

Per “Las Cuatro Estaciones Porteñas” di Piazzolla e Le Quattro Stagioni di Vivaldi in scena ci saranno, invece, quattro ballerine. Qui la coreografa Laura Mungherli ha voluto rendere nelle coreografie la stessa energia delle stagioni, ispirandosi nei movimenti agli elementi naturali di primavera, estate, autunno e inverno, oltre che alle sonorità evocative della musica di due grandi compositori.

BIGLIETTERIA

Speciale promozione last minute da venerdì 20 agosto

Prezzo unico, € 10,00 (anziché € 15,00)

Per chi ha già acquistato il biglietto a prezzo intero, presentandosi alla cassa la sera del concerto avrà diritto ad 1 biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato.

Biglietti disponibili su: www.liveticket.it/arenabcc

Acquisto al botteghino:

Pro Loco Fano, via Chiaruccia, 16 – dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

La sera del concerto dalle 20.30

Info e prenotazioni 348.2715070