31/08/2021 12:07

Tutto pronto per l’undicesima edizione del SGF International Guitar Competition & Masterclass, evento di punta del calendario estivo del Salento

Guitar Festival di cui Stefano Sergio Schiattone è autore e direttore

artistico.

Tutte le manifestazioni e le attività si terranno in presenza.

Questa edizione è interamente dedicata al grande chitarrista inglese Julian

Bram, punto di riferimento per buona parte della produzione del repertorio

chitarristico del novecento, interprete raffinatissimo e didatta di rara

eccellenza, scomparso il 14 agosto dello scorso anno.

Il concorso è strutturato in più Categorie ed è destinato a studenti e

concertisti d nazionalità che possono concorrere sia da solisti

che in formazioni da Camera in relazione al livello di repertorio proposto.

Al primo classificato della categoria performers sarà assegnata una chitarra

rtigianale da concerto realizzata dal liutaio Paolo Falorni da Prato, ospite

del Festival e membro della giuria, inoltre tre recital da tenersi per il

Salento Guitar festival e/o altri Festival a esso gemellati. Prestigioso

anche il Premio Guitarsland per la categoria Students: una chitarra da studio

e frequenza gratuita alle Masterclass della prossima edizione.

In Giuria personalità di prestigio in ambito internazionale: Milosz

Maczynski, professore ordinario di chitarra all’Accademia Musicale Nazionale

(Estnia; Luciano Tortorelli, docente e concertista di chitarra, Dir.

Art. Cilento Music Festival Agropoli (SA); Andrea Molinari, docente e

concertista di chitarra jazz, Jesi (AN).

Il calendario degli eventi prevede audizioni dei concorrenti presso il

Castello Aragonese e l’Auditorium dell’Istituto Pontificio delle Maestre Pie

Filippini e appuntamenti dedicati agli aspetti formativi della prassi

esecutiva e della performance chitarristica.

Apertura dei lavori il 3 settembre alle 21 nei giardini del Vittoria Resort a

cura della direzione artistica con un concerto-omaggio a Julian Bream e la

partecipazione di vari ospiti. A seguire, Joropo Guitar trio che chiuderà il

concerto.

Sabato 4 settembre alle 19, presso l’Auditorium Pontificio “Maestre Pie

Filippini”, avrà luogo l’evento Happy to Play Guitar. Giovani promesse in

concerto.

La sera del 5 settembre alle ore 19 presso il Castello Aragonese ospiterà la

Prova Finale con concerto e premiazione dei concorrenti che si

classificheranno ai primi posti.

Durante i lavori di valutazione della Giuria avrà luogo la presentazione del

cd “51” di Andrea Molinari, con Giancarlo del Vitto, con l’esecuzione di

alcuni brani estratti dall’album.

Info: 339 5416152

salentoguitarfestival@gmail.com