Teatro Officina – Milano

Domenica 29 agosto 2021 ore 18

TEATRO E MUSICA CON IL CAPPELLO

Nel palinsesto del Bando Reaction_Rivivi

Cortile di via sant’Erlembardo, 2

Con Massimo de Vita, Daniela Airoldi Bianchi, Stefano Grignani, Pietro

Versari e alla chitarra Alessandro Arbuzzi.

Con il progetto Rivivi il Teatro Officina prosegue le attività di rigenerazione urbana e

culturale nel cortile di case popolari di via Sant’Erlembaldo 2, dove il teatro ha sede e

dove abitano ben 180 famiglie.

Domenica 29 agosto alle ore 18,00 proponiamo “Teatro e musica con il

cappello”, spettacolo che coinvolge i cittadini stessi: lo spettatore si trova infatti

davanti ad un menù à la carte di brani teatrali e musicali che spaziano fra temi molto

diversi e sceglie lui stesso “ordinando” cosa debba essere recitato o cantato! Una

sorta di jukebox culturale attraverso cui lo spettatore costruisce la sequenza (sempre

diversa) dello spettacolo, che viene così modellato in ogni location in base ai gusti dei

cittadini che abitano quel luogo.

Gli attori si mettono quindi in stretta relazione con il pubblico grazie anche a momenti

di improvvisazione e che, se pur condotti con un registro leggero, offrono spunti seri

di riflessione. Tema di questo menù sarà LA CURA, e gran finale comico con Petrolini e

Totò.

Per prenotazioni: info@teatroofficina.it

L’evento si svolge nel rispetto della normativa anti Covid-19: per accedere è

necessario il green pass o il tampone refertato entro 48 ore.

TEATRO OFFICINA via Sant’Elembardo, 2 Milano | MM1 Gorla

info@teatroofficina.it www.teatroofficina.it