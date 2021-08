Vacanze “cult” in città

Idee per il viaggio anche se resti in città. Le vacanze, infatti, possono essere alternative perfino a pochi metri da casa. A suggerire delle vacanze “cult” ci pensano le Visite Guidate Teatralizzate che per il mese di agosto propongono degli itinerari davvero speciali come quello che omaggia proprio i film “cult” di Carlo Verdone con il percorso (non teatralizzato) intitolato: “Un sacco bella: La Roma di Carlo Verdone“, un tour unico sulle orme del maestro che permetterà di visitare i luoghi della sua gioventù e le locations delle pellicole più celebri per scoprire com’erano ieri e come sono oggi. Appuntamento sabato 7 agosto ore 19.00 e venerdì 27 agosto ore 21.30. Per chi volesse invece l’associazione I Viaggi di Adriano, in collaborazione con la compagnia teatrale Fenix1530 Luca Basile Production, organizza anche altri tour come la visita teatralizzata “Il caso Aldo Moro“, alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo ad una vicenda italiana sempre più internazionale. Si annuncia appassionante anche “Roma Criminale: il tour delle scene del crimine“, passeggiata nel lato “oscuro” della città seguendo il filo rosso di crimini, personaggi controversi e misteri irrisolti che ne hanno segnato la storia. Non solo cronaca nera ma anche i grandi personaggi che con le loro vicissitudini hanno riempito le pagine dei libri, tra i quali: “Bernini vs Borromini”, “A spasso con Trilussa”, “La lama di Mastro Titta”, “la vera Roma del Marchese del Grillo”, “Beatrice Cenci: storia e luoghi”. Avventure emozionanti a spasso tra le vie e le strade della cultura raccontata da esperte guide, accompagnate da un cast di bravissimi attori. Prenotazione obbligatoria, perché i gruppi sono contingentati come previsto dall’ordinanza regionale.

Info 334 3006636 oppure on line www.iviaggidiadriano.it