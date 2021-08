È difficile essere donne quando nessuno se ne accorge

In scena al Teatro Gobetti di Torino, per Summer Plays 21, rassegna estiva del Teatro Stabile di Torino, va in scena l’ultimo spettacolo di Asterlizze Teatro, “Signorina, lei è un maschio o una femmina?” di Giulietta Vacis e Gloria Giacopini, una divertente e profonda analisi del tema della differenza di genere e sulla difficoltà di essere donne quando nessuno se ne accorge. Il testo elaborate dalle due artiste nasce da una vera e propria ricerca effettuata sul campo, partendo dalla biografia dell’attrice in scena, Gloria Giacopini, che ci racconta con eccellente tecnica narrativa e con grandissima verve comica, del disagio patito sin dall’infanzia perché non le piacevano tutte le cose da femmine e ne prediligeva talune più in linea con le inclinazioni maschili. E lo spettacolo si apre proprio con il racconto di una bambina che alle elementare le aveva chiesto se lei era un maschietto o una femminuccia e di come questo episodio le accadde anche molti anni dopo a Ferrara, quando un uomo le fece la stessa domanda. Capelli corti, spirito indomito, attitudine per alcune cose attribuite dalla cultura superficiale dominante ai maschi (come l’amore per il colore blu), tutte queste cose hanno sempre portato le altre persone a scambiarla per un maschietto, mentre la sua identità è fortemente femminile. E proprio su questa crepa identitaria, sulla banalizzazione di genere che la società opera, arrivando fino alla violenza, che il testo è incentrato: una vera e propria stand-up comedy dal testo esilarante e profondo, dalla regia precisa ed efficace, che riesce a suscitare la risata in maniera puntuale e precisa. Uno spettacolo scritto benissimo, ottimamente recitato, che ci porta a riflettere sul potere distorcente della società, sull’identità di genere, sul conformismo, sulla violenza della superficialità degli stereotipi culturali. Da applausi!

Visto il 3 agosto 2021 al Teatro Gobetti di Torino.

Signorina, lei è un maschio o una femmina?

uno spettacolo di Gloria Giacopini e Giulietta Vacis

con Gloria Giacopini

produzione Asterlizze Teatro