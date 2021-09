Al via la XVI edizione del concorso dedicato ai giovani cantanti solisti di musica sacra

Le fasi live si terranno

Mercoledì 15– Giovedì 16 – Venerdì 17 – Sabato18 settembre 2021 a Roma

PROVE APERTE (15) E SEMIFINALI (16, 17)

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli Piazza del Popolo – Roma

Sabato 18 settembre 2021

FINALE – CONCERTO DI GALA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE Ore 20:30

Basilica dei Santi XII Apostoli

Piazza Dei Santi Apostoli, 51 – Roma

Dal 15 al 18 settembre Roma ospiterà le fasi live del Concorso Internazionale “Musica Sacra”. 2021, un vero campionato mondiale del repertorio solistico di musica sacra a cui parteciperanno 75 cantanti lirici di 37 nazionalità diverse selezionati tra tutti gli iscritti all’Eliminatoria online che si è tenuta a luglio.

Le semifinali si terranno il 16 e 17 settembre nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo (con prove aperte al pubblico il 15 settembre) e saranno trasmesse in streaming sul sito www.concorsomusicasacra.com grazie alla collaborazione di Maria TV.

I vincitori saranno scelti durante la Finale, in forma di Concerto di Gala, che avrà luogo sabato 18 settembre alle ore 20:30 presso la Basilica SS. Apostoli alla presenza del Comitato d’Onore formato da Ambasciatori presso la Santa Sede e presso la Repubblica Italiana che parteciperanno alla premiazione. La serata sarà presentata dall’attore teatrale e cinematografico Vincenzo Bocciarelli, confermato dopo l’ottima performance dello scorso anno e sarà trasmessa in differita da Tele Pace in mondovisione e da Radio Vaticana. In questo modo l’evento potrà essere seguito e ascoltato in tutto il mondo.

“Let’s Sing Oratorio Music!” è l’unico progetto culturale in Europa dedicato a diffondere l’Oratorio Musicale tra bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo attraverso un’esperienza formativa e teatrale indimenticabile in cui canteranno in teatro davanti al pubblico. In tale ambito, il Concorso Internazionale Musica Sacra 2021 è la selezione internazionale per trovare i protagonisti del progetto. “Stiamo già preparando nonostante le difficoltà della pandemia li spettacoli si svolgeranno al Teatro Rendano di Cosenza il 3 e 5 dicembre in cui i giovanissimi spettatori scopriranno la magia dell’Oratorio Musicale.

“In questo momento di enormi difficoltà per la musica, Vi chiediamo di sostenerci con una piccola donazione per permettere a 50 bambini e ragazzi ospiti di varie case famiglie di Cosenza di partecipare gratuitamente agli spettacoli di Let’s Sing Oratorio Music che si terranno a dicembre al Teatro Rendano. Ricordiamo che sarà possibile effettuare una donazione anche durante le trasmissioni in streaming delle semifinali. Purtroppo spiace informarvi che il Ministero della Cultura non ha voluto cofinanziare il progetto, nonostante Let’s Sing Oratorio Music – Concorso Internazionale Musica Sacra sia stato uno dei pochissimi progetti italiani selezionati dall’Unione Europea”.

La Giuria chiamata a selezionare gli otto vincitori che diventeranno i protagonisti di “Let’s sing Oratorio Music”! è formata da tre tra i massimi esponenti delle Accademie Liriche di perfezionamento d’Italia e dai responsabili artistici del progetto europeo Let’s Sing Oratorio Music: Gianni Tangucci – Coordinatore Artistico Accademia del Maggio Musicale Fiorentino,

Vincenzo De Vivo – Direttore Artistico Accademia Lirica di Osimo e Direttore Artistico Stagione Lirica Fondazione Teatro Le Muse di Ancona, Eleonora Pacetti – Responsabile Young Singers Program – Teatro dell’Opera di Roma, Ilja Racek – Sovrintendente Sleské Divadlo Opava – Teatro di Opava (CZ) capofila del progetto europeo, Fabrizio Da Ros -Direttore d’Orchestra produzioni Let’s Sing Oratorio Music in Rep. Ceca e Italia,

Nikos Efhtimiadis – Direttore d’Orchestra e Presidente della Federazione Panellenica dei Cori e dei Direttori di Cori, partner del progetto europeo Pavel Ionescu Ambrosie – Direttore Artistico della Filarmonica M. Jora di Bacau (Romania), partner del progetto europeo

Ludek Golat – Regista Lirico e Consulente Teatro di Opava (Rep. Ceca) Daniela de Marco – Fondatore e Direttore Artistico Concorso Internazionale Musica Sacra

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.

NB: come da normativa vigente (art. 3 del D.L. 105/2021) l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente mediante presentazione del Green Pass COVID-19

Con il patrocinio di

Infoline: concorsomusicasacra@gmail.com

Informazioni e Streaming su:

https://www.concorsomusicasacra.com/

Seguici su:

https://www.facebook.com/concorsomusicasacra

instagram.com/concorsomusicasacra/