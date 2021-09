Ideato e a cura di Teatro di Documenti, Aut Aut – Autunno d’Autore è il nuovo Festival di drammaturgia contemporanea che porta in scena opere teatrali di autori viventi, quelli che scrivono ora, nel tempo che coincide con quello delle nostre vite, che mettono a nudo le nostre paure, esigenze, desideri, sogni, illusioni e disillusioni. Una fitta programmazione che alterna, giorno per giorno, la prosa al reading.

Il Festival si caratterizza per l’approfondimento dedicato ad ogni autore attraverso uno spettacolo e un readinga cura di due diversi registi, e una conversazione tra un critico, l’autore e il pubblico. Si intende restituire una visione ampia dell’opera dei drammaturghi, un affresco composito, frutto di più sensibilità.

«In un contesto storico-geografico dominato da una comunicazione che punta sull’immagine, sulla rapidità, sull’incalzare degli stimoli, su flussi di informazioni senza cesure, il teatro e in particolare la drammaturgia contemporanea ci impegnano alla riflessione.

Puntare oggi sulla parola teatrale, metterla al centro della scena e darle valore, pretendendo il tempo e la concentrazione dell’ascolto vigile, in un periodo dominato dal turbinio di sollecitazioni visive, velocità, comunicazioni verbali sciatte e telegrafiche è un atto significativo.

Dedichiamo questa prima edizione di Aut Aut a cinque autori appartenenti a generazioni, provenienze, percorsi, stili diversi: cinque modi unici di tradurre nel linguaggio del teatro il nostro tempo, le nostre vite»Carla Ceravolo, direttrice artistica

Gli autori: per questa prima edizione avremo ad Aut Aut tre autori italiani: Dacia Maraini, Erri De Luca, Massimo Sgorbani. Un autore italiano under 35, Maria Teresa Berardelli ed un autore extraeuropeo, Jorge Palant dall’Argentina.

Gli spettacoli: un cartellone fitto che alterna la prosa al reading, con due prime nazionali. Apre le scene l’ultima produzione del Teatro dei Documenti, siglata Anna Ceravolo, il Mite Inferno. Per celebrare l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante, Teatro di Documenti porta in scena Il mite Inferno. Gli spettatori, come il Poeta, intraprendono un “viaggio”, accompagnati da un Narratore, un Virgilio dei nostri tempi pragmatico e disincantato, che li guida tra le dannazioni dell’Uomo. Un viaggio compiuto nel labirinto del Teatro di Documenti scavato nel cuore del Monte dei Cocci. In programma poi uno spettacolo in memoria del terremoto dell’Aquila, Per Giulia di Dacia Maraini diretto da Iolanda Salvato.

Galatea Ranzi sarà la protagonista di In nome della madre, di Erri De Luca, con la regia di Gianluca Barbadori dedicato al personaggio di Maria a cui un angelo annuncia che avrà un figlio con un destino di grandezza. Prosegue il programma degli spettacoli Judith, di Jorge Palant che ci porta in Argentina, nello scenario in cui vent’anni dopo i fatti che hanno stravolto le loro vite, vittima e carnefice si incontrano. I protagonisti di questa pièce potrebbero essere un uomo e una donna qualunque, che portano dentro la tragedia di un passato che non si può estirpare dai ricordi. Regia di Anna Ceravolo.

Chiudono il festival due prime nazionali, la prima è Angelo della gravità, di Massimo Sgorbani, dove la regia e l’interpretazione di Roberto D’Alessandro danno un tocco di lievità all’opera che porta in scena un reale fatto di cronaca: l’esecuzione di un condannato a morte per impiccagione viene rimandata perché il peso spropositato del prigioniero spezzerebbe la corda fatale.

Segue Alba, di Maria Teresa Berardelli, regia di Paolo Orlandelli: una storia d’amore, una storia come tante, e forse proprio per questo una storia universale, in cui tutti possono facilmente identificarsi.

I reading: Mela, di Dacia Maraini, regia di Stefania Porrino, musiche originali di Lorenzo Sorgi alla chitarra, con Nunzia Greco, Silvia Montobbio, Evelina Nazzari. L’ultimo viaggio di Sindbad, di Erri De Luca, regia e interpretazione di Francesco Polizzi, musiche dal vivo. Nell’ardore della nostra camera, di Massimo Sgorbani, regia e interpretazione di Nadia Brustolon. Il paziente di tipo A – Storia di un’analisi, di Maria Teresa Berardelli, dove Matteo Finamore dirige una compagnia under 35. Le visite, di Jorge Palant, regia di Donatella Mei, con Donatella Mei e Elisa Pazi

Condurranno le Conversazioni con l’Autore i critici Lucia Medri, Eugenio Murrali, Federico Raponi, Rosario Tronnolone, Pino Tierno.

Sede del Festival è il Teatro di Documenti ideato e costruito da Luciano Damiani, uno spazio d’Autore unico che invita alla sperimentazione. Per affermare la qualità dello spazio teatrale capace di suscitare espressioni artistiche e diventare elemento drammaturgico, andrà in scena Il mite Inferno, uno spettacolo in cui si armonizzano drammaturgia dello spazio, del testo e idea registica.

Biglietti:

Spettacoli: sostenitore € 18, intero € 15, ridotto € 12

Reading: biglietto unico € 10

Conversazioni: ingresso libero

Tessera: € 3

Calendario

sabato 2 ottobre ore 20.45

READING – LE VISITE di Jorge Palant

domenica 3 ottobre ore 17.30

READING – IL PAZIENTE DI TIPO A di Maria Teresa Berardelli

lunedì 4 ottobre ore 19.00

INCONTRO CON L’AUTORE: Maria Teresa Berardelli – a cura di Lucia Medri

lunedì 4 ottobre ore 20.45

READING – IL PAZIENTE DI TIPO A di Maria Teresa Berardelli

martedì 5 ottobre ore 20.45

READING – NELL’ ARDORE DELLA NOSTRA CAMERA di Massimo Sgorbani

mercoledì 6 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – IL MITE INFERNO di Anna Ceravolo

giovedì 7 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – IL MITE INFERNO di Anna Ceravolo

venerdì 8 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – IL MITE INFERNO di Anna Ceravolo

sabato 9 ottobre ore 19.00

INCONTRO CON L’AUTORE: Dacia Maraini – a cura di Eugenio Murrali

sabato 9 ottobre ore 20.45

READING – MELA di Dacia Maraini

domenica 10 ottobre ore 17.30

SPETTACOLO – IL MITE INFERNO di Anna Ceravolo

lunedì 11 ottobre ore 20.45

READING – MELA di Dacia Maraini

martedì 12 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – PER GIULIA di Dacia Maraini

mercoledì 13 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – PER GIULIA di Dacia Maraini

giovedì 14 ottobre ore 20.45

READING – L’ULTIMO VIAGGIO DI SINDBAD di Erri De Luca

venerdì 15 ottobre ore 19.00

INCONTRO CON L’AUTORE: Erri De Luca – a cura di Rosario Tronnolone

venerdì 15 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – IN NOME DELLA MADRE di Erri De Luca

sabato 16 ottobre ore 20.45

READING – L’ULTIMO VIAGGIO DI SINDBAD di Erri De Luca

domenica 17 ottobre ore 17.30

READING – LE VISITE di Jorge Palant

lunedì 18 ottobre ore 19.00

INCONTRO CON L’AUTORE: Jorge Palant – a cura di Pino Tierno

lunedì 18 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – JUDITH di Jorge Palant

martedì 19 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – JUDITH di Jorge Palant

mercoledì 20 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – ANGELO DELLA GRAVITÀ di Massimo Sgorbani

giovedì 21 ottobre ore 19.00

INCONTRO CON L’AUTORE: Massimo Sgorbani – a cura di Federico Raponi

giovedì 21 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – ANGELO DELLA GRAVITÀ di Massimo Sgorbani

venerdì 22 ottobre ore 20.45

SPETTACOLO – ALBA di Maria Teresa Berardelli

sabato 23 ottobre ore 20.45

READING – NELL’ ARDORE DELLA NOSTRA CAMERA di Massimo Sgorbani

domenica 24 ottobre ore 17.30

SPETTACOLO – ALBA di Maria Teresa Berardelli

TEATRO DI DOCUMENTI

via nicola zabaglia 42 – Roma (Testaccio)

info e prenotazioni: 328.8475891 – teatrodidocumenti@libero.it