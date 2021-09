Mercoledì 22 settembre ore 17, al Teatro Pergolesi di Jesi, in occasione delle festività del patrono della città, San Settimio, attori e ballerini in scena con “Dante in musica” con le musiche di Marco Frisina e la regia di Andrea Ortis. Tratto dall'opera “La Divina Commedia Opera Musical”, lo spettacolo musicale celebra i dei 700 anni della morte del grande poeta.

Mercoledì 22 settembre ore 17, al Teatro Pergolesi di Jesi per il XXI Festival Pergolesi Spontini, in occasione delle festività del patrono della città, San Settimio, va in scena “Dante in musica” tratto dall’opera “La Divina Commedia Opera Musical”, uno spettacolo musicale presentato in forma di concerto, forma inedita creata dalla Mic Musical International Company in occasione dei 700 anni della morte del sommo poeta fiorentino.

Lo spettacolo propone le più belle arie de “La Divina Commedia Opera Musical”, in scena da oltre 10 anni nei maggiori teatri italiani, con le musiche scritte daMons. Marco Frisina, compositore e biblista, che diventano filo conduttore e paesaggio dell’intero racconto in musica e parole dell’allestimento.

È il racconto del periglioso ed avvincente viaggio dell’uomo Dante attraverso tre mondi ultraterreni, Inferno, Purgatorio e Paradiso, nel quale i personaggi si avvicendano grazie alla regia originale di Andrea Ortis che rende attuale il messaggio e la poetica Dantesca, con il testo in volgare trecentesco al centro di una dimensione scenica coinvolgente ed elegante. Il concerto è un alternarsi di brani cantati su base orchestrale proposti dagli interpreti del cast originale del grande musical, e parti di prosa dove “La Divina Commedia” diventa vera protagonista. Il corpo di ballo accompagna con evoluzioni acrobatiche, interventi di danza classica e contemporanea, l’incedere dei brani con coreografie firmate da Massimiliano Volpini.

I testi sono di Gianmarco Pagano e di Andrea Ortis, luci di Virginio Levrio e suono a cura di Francesco Iannotta. In scena, attori e danzatori, con gli interpreti Antonello Angiolillo, Andrea Ortis, Myriam Somma, Noemi Smorra, Antonio Sorrentino, Antonio Melissa, ed i ballerini Mariacaterina Mambretti, Raffaele Iorio, Michela Tiero, Danilo Calabrese.

Educational Partner della serata è Trevalli Cooperlat. Il Festival Pergolesi spontini è curato ed organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini.

Scopri di più: https://festival.fondazionepergolesispontini.com/

Info e Prenotazioni: tel. 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com – acquisto on line: www.vivaticket.com