La scelta del titolo – Musica in tre dimensioni – indica il desiderio di liberazione dalla dimensione piatta dello schermo e dello streaming, e il desiderio di sentire il suono dal vivo, che respiri nella relazione tra i musicisti e il pubblico nella stessa stanza. Ma è anche un appello alla ricerca di profondità, alla musica e all’arte come terza dimensione che arricchisce la vita di ciascuno, e lo trascina fuori da ogni isolamento fisico e mentale.

Da ottobre 2021 a maggio 2022, rinnovando il sodalizio con il Centro Universitario Padovano, saranno 10 gli appuntamenti che vedranno protagonisti, nella Chiesa di Santa Caterina a Padova, i musicisti di Orchestra Machiavelli in diverse formazioni orchestrali e cameristiche, ma anche ospiti di rilievo nazionale e internazionale come Min Chung e Massimo Raccanelli, o il solista padovano Davide De Ascaniis che si esibirà in una integrale dei Capricci di Paganini. La rassegna sarà arricchita da produzioni innovative: ci saranno collaborazioni con il mondo della danzae un nuovo ensemble, la Fucina Harmonica, ci farà conoscere sonorità dalle tinte esotiche.

Sabato 2 ottobre il concerto di apertura

La rassegna si aprirà il 2 ottobre alle 21, presso la chiesa di Santa Caterina, con l’Orchestra Machiavelli guidata, in veste di solista e direttore, dal talentuoso Massimo Raccanelli. Il violoncellista si esibirà nel primo concerto per violoncello e orchestra di Haydn, in Do Maggiore, pietra miliare della letteratura violoncellistica. Al podio per la seconda parte del concerto, guiderà quindi l’orchestra attraverso due pagine diverse ma ugualmente intense della produzione musicale classica: la sinfonia g490 di Luigi Boccherini e la sinfonia n. 29 in La maggiore di W.A. Mozart.

Gli appuntamenti successivi

Segue, la settimana successiva, 9 ottobre alle 21, diretta dalla bacchetta di Min Chung e guidata dalla voce recitante di Mauro Bernardi, il concerto-spettacolo Anime Prave, uno studio “infernale” di rilettura dell’Histoire du Soldat di I. Stravinsky, che si muoverà sulle parole della prima cantica dell’Alighieri. I due autori, così distanti tra di loro, condividono quest’anno l’anniversario dalla morte (Dante 700 anni, Stravinsky 50 anni) e un personaggio all’interno della narrazione: il diavolo.

Inoltre, quest’anno Orchestra Machiavelli apre le porte a nuove contaminazioni artistiche e lo fa con il mondo della danza. Due saranno le occasioni, la prima con la compagnia Seesaw Project, la seconda sarà una collaborazione con la coreografa Camilla Monga. La coreografa si esibirà con l’Ensemble “La Fucina Harmonica”, altra novità di questa stagione. La Fucina Harmonica è un ensemble di nuova costituzione, contraddistinto da una ricerca su sonorità antiche e dal repertorio particolare. L’ensemble, nato dalla collaborazione tra alcuni musicisti dell’Orchestra Machiavelli e il violinista Davide De Ascaniis, si contraddistingue per coniugare la ricerca timbrica alla ricerca di repertori nuovi e antichi. La stagione 2021-22 è la sua stagione di esordio.

Ospite di questa nuova stagione anche il Quartetto Maffei, storico e solida formazione veneta, che con un appuntamento centrato sull’op. 132 di L.V. Beethoven ci porteranno tra le pagine meno conosciute e più mistiche del Maestro di Bonn.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Padova e sostenuta dal Ministero della Cultura. Si ringraziano Antenore Energia, Phoenix Group, Famila.

Biografie degli artisti

Massimo Raccanelli, nato a Treviso nel 1988, si diploma in Violoncello e nel 2016 si diploma in Direzione d’Orchestra presso la Hochschule di Monaco di Baviera nella classe del M° Bruno Weil. È primo violoncello della “Venice Baroque Orchestra” (Andrea Marcon) con cui suona anche in qualità di solista, nelle più prestigiose sale da concerto: Carnegie Hall di New York, Berliner Philharmonie, Musikverein di Vienna, Barbican Center, Sala Tchaikovsky di Mosca, Tokyo Opera Hall, Disney Hall di Los Angeles e molte altre.

Min Chung nato nel 1984 in Germania ha studiato pianoforte, contrabbasso e violino ora è direttore associato della Tokyo Philharmonic Orchestra, ed è stato recentemente invitato a dirigere partiture di Rachmaninov e Tchaikowsky dalla Hangshou Philharmonic in Cina e una prima mondiale del compositore coreano M. W. Choi con la Daegu Mbc Orchestra. Altra collaborazione importante sarà con il direttore

La Seesaw Dance Company nasce nel 2017 sulle rive del Garda, ricercano e perpetuano lo scambio tra artisti e pubblico attraverso diversi linguaggi. La compagnia è un sistema aperto che riunisce artisti provenienti da diversi ambiti.

Camilla Monga si diploma a P.A.R.T.S. (research cycling) Academy di Bruxelles e nel 2016 viene invitata da Virgilio Sieni a rappresentare PARTS Academy alla Biennale di Venezia con “13 objects”. I suoi progetti sono stati presentati in contesti italiani ed internazionali: Uovo Performing Festival Milano, Biennale for young artists-Thessaloniki, Plesni Centar Zagreb, Julidans Amsterdam, P.A.R.T.S. Academy Bruxelles, CND di Parigi, Biennale di Venezia e Cango-Firenze, B.motion Bassano del Grappa.

L’Orchestra Machiavelli

L’Orchestra Machiavelli nata nel 2015 a Verona, da un gruppo di musicisti diplomati al conservatorio dall’abaco di Verona che cercavano riconoscimento professionale. Il progetto è cresciuto creando lavoro negli anni per decine di musicisti e centinaia di giornate lavorative ogni anno.

È un’orchestra da camera formata da musicisti professionisti under 35 provenienti da tutto il Veneto, con diplomi in alta formazione musicale in grado di raggiungere elevati livelli di performance. Ha una Direzione Artistica capace di valorizzare al meglio la musica colta, ma anche di contaminarla con altri generi musicali; da questo connubio nascono produzioni originali d’avanguardia, fatte di incontri tra i grandi Maestri della classica e brani rock, folk, pop. Orchestra Machiavelli è un ensemble che collabora sia con musicisti emergenti sia con artisti affermati sulla scena nazionale ed internazionale.

Tra i nomi con cui ha collaborato citiamo Richard Soltzman, Min Chung, Morgan, Jesse Davis, Davide De Ascaniis, Andrea Battistoni, Mimmo De’ Tullio, Whitfield Crane. Dal 2017 al 2020 è ospite per tre rassegne consecutive del Festival Il Settembre dell’Accademia e dal gennaio 2020 la sua rassegna stabile è ospitata nelle prestigiose sale storiche dell’Accademia Filarmonica di Verona, in particolare la Sala Maffeiana, dove si esibì un giovanissimo Mozart, all’età di 14 anni. L’attività dell’Orchestra si estende inoltre alle città di Padova e Treviso. Tra 2020 e 2021, in risposta alla chiusura dei teatri a causa della pandemia di Covid-19, realizza diverse iniziative e concerti in streaming per tenere un legame con il pubblico e dare continuità lavorativa ai propri musicisti. Nel 2021 stringe una partnership con il Quartetto Maffei, affermato ensemble scaligero, e collabora con diverse realtà culturali del territorio, prima di ricevere il riconoscimento del Ministero della Cultura, come ensemble musicale d’eccellenza.

Biglietto Intero 12€

Biglietto Ridotto (under 30) 10 €

I biglietti sono acquistabili su orchestramachiavelli.it e nei giorni di concerto a partire da un’ora prima dell’evento. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid-19.

MUSICA IN TRE DIMENSIONI

IL PROGRAMMA

Sabato 2 ottobre ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Massimo Raccanelli, violoncello e direttore

Orchestra Machiavelli

Musiche di L. Boccherini, J. Haydn, W.A. Mozart



Sabato 9 ottobre, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Min Chung, direttore

Mauro Bernardi, voce recitante

Ensemble dell’Orchestra Machiavelli

Anime Prave

Studio infernale su Dante Alighieri e Igor Stravinsky

Sabato 23 ottobre, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Davide de Ascaniis, violino

Musiche di N. Paganini, 24 capricci op. 1, esecuzione integrale

Sabato 13 novembre, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Louise Antonello, violino

Julien Antonello, pianoforte

Veronica Boniotti e Giuseppe Claudio Insalaco, coreografie

SINE : Gli Schumann tra assenze tumultuose ed essenziali presenze

Sabato 20 novembre, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

CONCERTO DI SANTA CECILIA

Davide de Ascaniis, violino

Ensemble “La Fucina Harmonica”

A.Vivaldi, le quattro stagioni op. 8

Sabato 22 gennaio, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Matteo Cazzadori, pianoforte

Quartetto dell’Orchestra Machiavelli



Musiche di W.A. Mozart, L.V. Beethoven

Sabato 26 febbraio, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Virtuoso suite

Davide de Ascaniis, violino

Ensemble “La Fucina Harmonica”

AAVV, arrangiamenti di A. Markov

Sabato 5 marzo, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Quartetto Maffei

Musiche di F.J. Haydn, L.V. Beethoven

Sabato 2 aprile, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Ensemble “La Fucina Harmonica”

Camilla Monga e Flora Orciari, coreografie

J.P. Rameau, Les Indes Galantes

Sabato 7 maggio, ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina

Ensemble “La Fucina Harmonica”

Musiche di H. Purcell, A. Corelli, G.F. Händel, A. Vivaldi, J.S. Bach

Fucina Culturale Machiavelli

www.fucinaculturalemachiavelli.com

www.orchestramachiavelli.it