“Estate in scena” chitarra e voce sul palco

Prosegue la stagione estiva del Teatro Cristallo con la rassegna “Estate in scena” che ha dimostrato un’eccezionale risposta di pubblico. Il palco allestito nel cortile esterno del teatro offre, fino al 15 settembre, esibizioni di musica, concerti e spettacoli. Mercoledì 8 settembre, alle ore 18.30 ci sarà l’esibizione di quattro coppie di musicisti e cantanti che proporranno un percorso musicale attraverso canzoni e musiche del panorama pop, jazz e rock, con alcuni brani notissimi arrangiati e riproposti in acustico. Ci sono anche delle sorprese come un inedito Mario Punzi alla chitarra. Il noto batterista bolzanino – uno dei percussionisti più apprezzati in regione (e non solo) – ha anche delle velleità polistrumentiste con incursioni fra tastiere e chitarre. In questo caso suonerà proprio la chitarra accompagnando la voce di Valentina Furegato.

Durante i giorni di chiusura del lockdown, Mario e Valentina hanno scritto e musicato e rappresentato con un video la canzone “Stay at home”. Mercoledì Mario Punzi e Valentina Furegato proporranno il loro repertorio insieme a Piergiorgio Veralli (chitarra) e Francesca Russo (voce), a a Luis Zoschg (chitarra) e Evi Mair (voce), Nancy Travaglini (voce) e Michele Baldo (chitarra).

Si accede all’evento solo muniti di Green pass e prenotandosi sul sito di Mida Tickets scegliendo l’evento “Duets”.