Giampaolo Bandini e il Chaos String Quartet in concerto a Parma

Un inedito quintetto sarà di scena a Parma giovedì 9 settembre 2021 alle ore 21.15. Il chitarrista Giampaolo Bandini dividerà per la prima volta il palcoscenico con il Chaos String Quartet, formato da Susanne Schäffer (violino), Eszter Kruchió (violino), Sara Marzadori (viola) e Bas Jongen (violoncello). Particolare anche la sede: l’antico chiostro della Chiesa di Sant’Uldarico, in Borgo Felino 6, pregevole gioiello di architettura monastica nel cuore della città. Non a caso l’appuntamento fa parte del festival “Musica con vista”, che propone concerti all’aria aperta nei luoghi più suggestivi d’Italia.

Sei corde e un quartetto d’archi saranno dunque protagonisti insieme per un concerto sotto le stelle, che proporrà all’ascolto tre splendide pagine di musica da camera: il Quintetto n. 1 per chitarra e archi di Luigi Boccherini, il Quartetto n. 12 “Quartettsatz” di Franz Schubert e il Quintetto op. 143 per archi e chitarra di Mario Castelnuovo-Tedesco.

Giampaolo Bandini è considerato tra i migliori chitarristi italiani sulla scena mondiale, ed è regolarmente invitato a esibirsi su palcoscenici come la Carnegie Hall di New York, il Teatro alla Scala di Milano, la Musikhalle di Amburgo, l’International Center for Performing Arts di Pechino. Nel 2011 gli è stata conferita dal Comitato Scientifico del Convegno di Alessandria la prestigiosa Chitarra d’oro per l’opera di promozione e diffusione della chitarra nel mondo. Il Chaos String Quartet è tra i quartetti d’archi più apprezzati e innovativi della nuova generazione. Ha vinto importanti riconoscimenti, tra cui il premio per l’ensemble più promettente al 65° Jeunesses Musicales International Chamber Music Campus, e vanta già una fitta agenda internazionale.

Il concerto è organizzato dalla Società dei Concerti di Parma nell’ambito del festival “Musica con vista” del Comitato Amur con Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane.

Per accedere è necessario essere in possesso del Green Pass.

La biglietteria aprirà un’ora prima del concerto nel luogo dello spettacolo.

BIGLIETTI: Intero 9€, Ridotto Soci 7€, Ridotto Studenti 5€.

PREVENDITA ONLINE: www.liveticket.it/societaconcertiparma.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Società dei Concerti di Parma

Tel. 0521/572600 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13) www.societaconcertiparma.com

La programmazione 2021 della Società dei Concerti di Parma è realizzata grazie a Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Casa della Musica, con il sostegno di Chiesi Farmaceutici. Main Partner Sinapsi Group, Fondazione Monteparma. Partner Oceania Capital.