Partito dal Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro (VT) il Tour della band romana regala due ore di spettacolare Live Show Pop/Rock, ricco di sorprese e ospiti speciali, contaminato da sonorità multiculturali, nel quale è proiettato tutto il percorso e repertorio artistico, dal 2008 ad oggi. Dal podio del Festival di Sanremo nelle nuove proposte, fino ai più recenti successi di “Alieno” e per l’appunto di “Ho Guardato il cielo” da cui prende il nome il TOUR.

La Band sarà presente e si esibirà sabato 2 ottobre all’attesissimo MEI 2021 (Meeting degli Indipendenti) che si tiene a Faenza dall’1 al 3 ottobre 2021.

“Agosto a casa” (Coffee Records Label / Artist First) è il singolo attualmente in promozione de La Scelta, la band composta da Mattia Del Forno, Francesco Caprara, Emiliano Mangia e Marco Pistone. Dopo “Ho guardato il cielo” e la pausa dovuta al lockdown, la band è ripartita a febbraio con il primo concerto dell’anno, in streaming nel Live Social Festival, per poi riaffacciarsi sul mondo con “Agosto a casa”, un brano ricco di emozioni e di piccoli scorci sulla vita quotidiana, un pezzo coinvolgente, piacevole da ascoltare, che con i suoi ritmi riporta al reggae-pop in stile anni ’80. Il video è un viaggio a metà fra l’onirico e il reale, nel quale, il protagonista (Mattia) affronta in un sogno i propri timori fino a superarli. Lo scenario è un mondo immaginario fatto di surrealismi e clown, il protagonista stesso all’inizio si sente estraneo, ma successivamente scopre di esserne parte integrante. Metafora di una condizione che alle volte ci porta a sorridere mascherando un dolore: come se la vita riservasse ad ognuno di noi un copione già scritto ignorando i nostri sentimenti più intimi. Attraverso una ricerca interiore possiamo arrivare ad essere realmente noi stessi, considerando anche la fragilità come una ricchezza. La regia del video è firmata da Marcello Fonte.

Da sempre, con un occhio rivolto al sociale, LA SCELTA riesce ad affrontare tematiche importanti senza essere mai banale e scontata, ma con il giusto guizzo, in grado di incuriosire e sorpassare ogni idea. Dopo “Ho guardato il cielo”, interpretato con l’attore Mirko Frezza, i cui proventi derivati dalla commercializzazione del video sono stati devoluti all’Associazione no-profit Casale Caletto, la band è riuscita a fare ancora un passo in avanti, verso la maturità, verso le emozioni.

https://itit.facebook.com/lasceltaband/

https://www.instagram.com/la_scelta_profilo_ufficiale/

https://twitter.com/lasceltaband

https://www.youtube.com/user/lasceltaband