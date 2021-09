Il Parenti alla scoperta delle cascine con spettacolo finale… in allegria

Il Parenti in tournée nelle cascine milanesi per luoghi tra città e campagna, disegnati dall’agricoltura, per conoscere la loro attività agricola e vivere esperienze ogni volta diverse: degustazione dei prodotti, pedalate, laboratori per i più piccoli.

E per ogni appuntamento, spettacolo-concerto finale Quelli che in Lombardia in scena su un palcoscenico mobile. Annagaia Marchioro e la Band Teatrale Jaga Pirates danno vita ad una vera e propria festa, omaggio a quelli che hanno reso grande Milano: Alda Merini, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Giorgio Scerbanenco, Antonia Pozzi e molti altri.

Programma

Martedì 7 e Mercoledì 8 Settembre

CASCINA CAMPAZZO| Via Marcello Dudovich, 10, 20142 Milano – Zona MM Abbiategrasso

Giro nel parco del Ticinello con lettura di poesie h 19.00

Spettacolo h 20.15

Giovedì 9 e Venerdì 10 Settembre

CASCINET| Via Cavriana, 38, 20134 Milano – Zona Forlanini/Ortica

Prima dello spettacolo i bambini saranno coinvolti in laboratori e nel racconto della storia della cascina, oggi conosciuta come CasciNet con il suo apiario didattico, con l’asilo nel bosco e la coltura di orti

Attività per bambini: visita all’apiario didattico e laboratori creativi in natura h 18.00

Spettacolo h 19.30

Mercoledì 15 Settembre

CASCINA LINTERNO| Via Fratelli Zoia, 194, 20152 Milano – Zona MM Bisceglie

Giro al Parco delle Cave, visita al sistema idrico, ai fontanili e racconti d’apicoltura h 18.00

Spettacolo h 19.30

Venerdì 17 Settembre

CASCINA CARPANA| Via San Dionigi 121, 20139 Milano – Zona Porto di Mare

Biciclettata al parco Porto di Mare con guida. Partenza dal Teatro Franco Parenti h 18.00. (Noleggio bici convenzionato presso La stazione delle Biciclette in Corso Lodi 66)

Spettacolo h 19.30

Lo spettacolo

Quelli che… in Lombardia

con Annagaia Marchioro e Jaga Pirates

Stefano Annoni, Diego Paul Galtieri, Roberto Dibitonto, Francesco Marchetti, Luca Rodella

produzione Teatro Franco Parenti / Jaga Pirates

Parole, musica, poesia e tante risate per una serata finalmente libera e partecipata. Uno spettacolo/varietà, uno show teatrale con musica dal vivo, tra prosa, stand up e teatro canzone di autori e di musicisti lombardi e non solo. Annagaia Marchioro e la Band Teatrale Jaga Pirates animano la festa, come fosse una danza, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo elevato e popolare insieme, grazie a Quelli che hanno reso grande il nostro territorio: Alda Merini, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Giorgio Scerbanenco, Antonia Pozzi e molti altri, che saranno lì, pronti ad aiutarci, senza esclusione di colpi … di teatro!

I luoghi

CASCINA CAMPAZZO

Tipica cascina lombarda a corte chiusa circondata da coltivazioni di foraggere, situata all’ingresso del magnifico Parco Agricolo Ticinello. È caratterizzata dall’Oratorio di Sant’Ignazio di Antiochia, l’antico forno a legna, la grande aia e il portico. Alleva 130 mucche da latte. Prima dello spettacolo è previsto un giro nel parco con lettura di poesie.

CASCINET

La Cascina Sant’Ambrogio della Cavriana è un’affascinante ex monastero nascosto tra Forlanini e Ortica. Prima dello spettacolo i bambini saranno coinvolti in laboratori e nel racconto della storia della cascina, oggi conosciuta come CasciNet con il suo apiario didattico, con l’asilo nel bosco e la coltura di orti.

CASCINA LINTERNO

Famosa per la “lucciolata” nel Parco delle Cave, Cascina Linterno, insieme al suo prezioso territorio agricolo, è monumento storico tutelato. Prima dello spettacolo è prevista una visita guidata nel Parco con degustazione di miele di produzione della Cascina.

CASCINA CARPANA

Cascina Carpana, sulla strada per l’abbazia di Chiaravalle, è una realtà agricola che fa da cerniera con il nuovo Parco di Porto di Mare, l’ex boschetto della droga di Rogoredo strappato recentemente al degrado grazie alla collaborazione tra associazioni, enti locali e forze dell’ordine. È qui che passeremo in bicicletta, partendo dal Teatro Franco Parenti, prima di raggiungere la cascina. È possibile noleggiare le bici in Corso Lodi da un fornitore convenzionato.

Prezzo

20€ acquistabile sul sito del teatro www.teatrofrancoparenti.it

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it