Jazz & Image, il debutto dell’AlexanderPlatz Jazz Orchestra

L’orchestra è composta da una sezione di fiati tipicamente jazzistica e da un ensemble di 10 archi. L’originalità del progetto risiedenella fusione tra due organici apparentemente lontani tra loro, ma che possono invece coesistere in un linguaggio jazzistico e di confine che li rende entrambi protagonisti. E l’aspetto più interessante è proprio questa confluenza di sonorità classiche, all’interno della musica afroamericana in una naturale e sorprendente contaminazione, nella quale il M° Piana si è già espresso negli ultimi anni, attraverso le sue recenti e pregevoli produzioni discografiche. Nel primo anno di lancio del progetto, è prevista anche la produzione di un CD musicale dell’AlexanderPlatz Jazz Orchestra con l’etichetta discografica AlfaMusic, una delle realtà più interessanti della scena musicale italiana, non solo per il suo impegno ormai ventennale nell’ambito jazz, ma anche per la sua particolare attenzione per la musica popolare. A seguire, Angelo Schiavi Jazz Funk Society. Jazz contemporaneo contaminato, groove, ritmi funk e rock con l’ottetto che omaggia l’evoluzione del jazz anni settanta.