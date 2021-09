L’Amore da lontano – Operalieder 2021

Nella sala Monterosso del Complesso di Villa Redenta a Spoleto, il giorno 15 settembre 2021 alle ore 21.00, andrà in scena L’amore da lontano,

una serata con Lieder di Ludwig van Beethoven e Robert Schumann

«Due Liederkreis, quelli in programma questa sera, che presentano sostanziali differenze

nelle quali si può intravedere una complementarità che li collega»

Luca Spinosa, pianoforte

Operalieder è forse la serata più intima nell’ambito della Stagione del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto anche per il clima raccolto che riesce ad offrire uno spazio appositamente allestito, come la Sala Monterosso del Complesso di Villa Redenta a Spoleto. La serata liederistica di domani – mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 21.00 – regalerà al pubblico la possibilità di ascoltare sei testi poetici di Aloys Jeitteles su musica di Ludwig van Beethoven e contenuti nella raccolta An die ferne geliebte (All’amata lontana), op.98; un brano per viola e pianoforte dai Märchenbilder, op.113 di Robert Schumann; ottoLieder per voce e pianoforte, sempre su musica di Robert Schumann e contenuti nella raccolta Frauenliebe und Leben, op.42.

La serata, ideata dal neo-condirettore artistico dello Sperimentale Enrico Girardi, vedrà esibirsi il soprano Tosca Rousseau – vincitrice del Concorso di Canto nel 2019 – e il basso Giacomo Pieracci – vincitore dell’edizione di quest’anno – accompagnati al pianoforte dal Maestro Luca Spinosa. Alla viola Matteo Torresetti. In scena con loro Alessio Cappelli e Diletta Masettidanzeranno su coreografie di Daniela Malusardi. Luci di Eva Bruno.

Nel 2021 al Teatro Lirico Sperimentale è stata conferita la TARGA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per i 75 anni di attività.

Le attività 2021 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Foligno, Città di Castello, Todi e Terni.

La stagione continua con:

MADAMA BUTTERFLY

Musica di Giacomo Puccini – Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Cantanti solisti, coro e orchestra del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”

SPOLETO, Teatro Nuovo

Martedì 14 settembre 2021, ore 18.00 (anteprima per studenti, over 65 e associazioni)

Mercoledì 15 settembre 2021, ore 16.00 (anteprima per studenti, over 65 e associazioni)

Giovedì 16 settembre 2021, ore 18.00 (anteprima per studenti, over 65 e associazioni)

Venerdì 17 settembre 2021, ore 20.30

Sabato 18 settembre 2021, ore 20.30

Domenica 19 settembre 2021, ore 17.00

PERUGIA, Teatro Morlacchi

Lunedì 20 settembre 2021, ore 20.30

Martedì 21 settembre 2021, ore 20.30

Stagione Lirica Regionale 2021

L’AMMALATO IMMAGINARIO | LA SERVA PADRONA

Musica di Leonardo Vinci | Musica di Giovan Battista Pergolesi, su libretto di Gennaro Antonio Federico

Cantanti solisti ed ensemble del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”

FOLIGNO, Politeama Clarici

Mercoledì 22 settembre 2021, ore 20.30

CITTÀ DI CASTELLO, Teatro degli Illuminati

Giovedì 23 settembre 2021, ore 20.30

TODI, Teatro Comunale

Venerdì 24 settembre 2021, ore 20.30

TERNI, Teatro Secci

Sabato 25 settembre 2021, ore 20.30