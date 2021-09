Parco Labia – Ottobrate romane tra atmosfere degli Anni ‘60

PARCO LABIA

Ottobrate romane a Parco Labia tra atmosfere degli Anni ‘60,

Oktober fest e attività per bambini e famiglie

Dal 2 ottobre, tutti i fine settimana, spettacoli, mercatini, intrattenimento nel verde di Parco Labia

Parco Labia, Largo Fausta Labia – Zona Fidene, Roma

– ingresso gratuito –

Dopo aver intrattenuto i romani con l’alternarsi di eventi lungo tutta l’estate, Parco Labia, Largo Fausta Labia (Zona Fidene Serpentara), si prepara a regalare al territorio un’ottobrata romana nel segno di teatro, musica, circo, ma anche market e divertimento, rigorosamente a ingresso gratuito e aperto a tutti.

Ogni fine settimana un appuntamento diverso, per grandi e piccini, famiglie e appassionati, a partire dal 2 ottobre con la musica, le atmosfere l’arte e i colori degli anni ’60 per una speciale edizione invadono Parco Labia, trasformandolo in una piccola Woodstock. Una due giorni in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi, una full immersion in seminari interattivi, lezioni di yoga, spiritualità, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, meditazione sciamanica con tamburo sacro, conferenze su benessere, corpo, mente, spirito e natura, ma anche performance artistiche, momenti musicali, area kids con laboratori creativi, musicali, di riciclo creativo e inglese.

Spazio allo shopping con il market che propone una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall’intaglio al colore, borse tote e porta tappetino. E inoltre cosmetici e saponi bio naturali, incensi, oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti per ristabilire il contatto con la propria natura, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori, ma anche sculture sacre geometriche – Genesa Crystal e Pentasfera anche grandi da meditazione, completamente realizzate a mano, la cui funzione è quella di attrarre, purificare e amplificare l’energia.

Quella di ottobre sarà un’edizione speciale di ripartenza a Roma, in una nuova location, Parco Labia, dopo una lunga pausa. Un nuovo punto di partenza, un nuovo capitolo dove potersi incontrare e scoprire la bellezza del fatto a mano, gli spettatori saranno affascinati da un mondo che profuma di libertà, e che non potrà fare a meno di contagiare di un sorriso intimo e profondo.

Gli appuntamenti a Parco Labia proseguono con l’Oktober Fest, 8 – 9 – 10 ottobre; fra birra e buon cibo, si arricchisce con due appuntamenti musicali: sabato 9 tributo ai Beatles e domenica 10 tributo a Rolling Stones,con le tribute band dei rispettivi gruppi. Il 16 e 17 ottobre, poi, un fine settimana dedicato ai bambini e alle famiglie con laboratori e spettacoli, per chiudere in bellezza il 22 – 23 – 24 con Foodstock, una tre giorni dedicata ai migliori food truck della Capitale.

Info: +39 351 699 9236

Programma Hippie Market

sabato 02 ottobre

Parco Labia – ore 12.00 – 17.00

Bagno di Gong

Un’esperienza che smuove nel profondo portando gioia e pace.

Lo scopo e il risultato dell’ascolto del suono di Gong è l’induzione dello stato di profonda e totale calma che investe corpo e mente. Partecipare a un bagno di Gong permette di superare lo stress, calmare le tensioni, e mettersi in contatto profondo con se stessi e con la propria interiorità̀.

Parco Labia – ore 17.00 – 18.30

Maqamat – Viaggio sonoro e danzaterapia

Maqamat e’ il sistema di scale e musica modale del Medio Oriente.

Nasce con scopi di elevazione mistica, dando origine a pratiche artistiche spirituali, tra cui la danza. Ascolteremo in un bagno sonoro gli antichi strumenti di questa tradizione, tra cui il Nay, il flauto sufi del deserto, e il ritmo del tamburo sacro Bendir.

Dopo il rilassamento sonoro seguire’ la Danza Emozionale, dove elaboreremo in movimento le emozioni dei Maqam attraverso alcuni elementi delle Danze Orientali.

Parco Labia – ore 17.30 – 19.00

Azul Conscious Movement

Una pratica di movimento spontaneo che risveglia la coscienza e fa emergere

ciò che giace inespresso nel nostro corpo.

domenica 03 ottobre

Parco Labia – ore 11.30 – 12.30

Hatha Yoga

Parco Labia – ore 15.00 – 16.00

Respirazione Alchemica, Sessualità Sacra

Risvegliare l’Istinto e il Cuore, tornare a Sentire per riconnetterci con il nostro Essere Autentico. Il Sistema integra diverse discipline come il Tantra, la Medicina Cinese, lo Shamanesimo, lo Yoga.

Parco Labia – ore 16.00 – 18.00

Bagno sonoro metodo Harmony e Training Teatrale Movimento corpo, voce e relax

Attraverso frequenze di strumenti musicali suonati dal vivo come Hand Pan, Digeridoo, Campane Tibetane ed in Silicio di Quarzo, Carillon Meditativi, Tuning Fork, Tamburo Sciamanico e’ possibile facilitare l’equilibrio fisico ed energetico della persona e indurre un profondo rilassamento.

Parco Labia – ore 17.30 – 19.00

