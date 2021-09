Parenti District Art & Design Edizione 2021

Il filo conduttore della seconda edizione del Parenti District – Art & Design è il tema del sacro declinato nelle forme che può assumere nella contemporaneità. In origine era l’interdizione del sacro a proteggere la natura in quanto manifestazione delle potenze primigenie del divino, e su tale esperienza originaria l’umanità ha costruito un modo di essere nel mondo. Un mondo che oggi è sempre più dissacrato fino alle conseguenze estreme di una crisi ambientale senza precedenti. Se dunque il profano diventa scempio, deturpamento, alienazione, sia nel modo di costruire lo spazio intorno a noi, sia nella modalità con cui concepiamo il rapporto con la natura, allora irrompe l’urgenza di ripensare la dimensione del sacro recuperandone il senso profondo.

Orari di apertura

dal 5 al 12 Settembre dalle 18.00 alle 23.00

Ingresso gratuito

Attenzione

Secondo le vigenti normative, per accedere in tutti gli spazi della manifestazione – la sale interne del Teatro Franco Parenti e gli spazi esterni dei Bagni Misteriosi – è necessario esibire il GREEN PASS all’ingresso e un documento di identità valido.

5 – 12 settembre

Le installazioni

Foyer

Mettere in luce la luce

Di Michele De Lucchi

a cura di Andrée Ruth Shammah e Jean Blanchaert

“Ho pensato a un edificio che metta in luce la luce: che la renda tangibile, materica. Attraverso un tunnel lungo e tortuoso, il cui ingresso è senza porta, sempre aperto come la bocca di una caverna, si accede ad una stanza alta e buia. Tutto è buio… Buio come prima che ci fosse il mondo, come prima che esistessero gli alberi, i fiori, gli uomini, buio come il buio dell’ignoranza. Ma nella stanza buia, in alto, c’è un camino oblungo, da cui penetra una colonna di luce naturale che si proietta per terra. E qua tutto prende luce, l’ignoranza diventa conoscenza e il sacro si manifesta”.

Video a cura di Luigi Guaineri

Sala Testori

Il dodecaedro romboide regolare

Di Mario Botta

a cura di Andrée Ruth Shammah e Jean Blanchaert

“A volte sono proprio le geometrie pure, le forme semplici e primarie, come una struttura di listelli in legno a forma rotonda, a riconnetterci con il senso del costruire, con il gesto originario con cui l’essere umano pone i suoi segni nel mondo. Nell’idea di uno spazio sacro, o piuttosto di uno spazio ‘del’ sacro, mi sembra di aver trovato le ragioni più profonde del fatto architettonico stesso, dove tutto prende un significato: il muro diventa un limite e quindi la chiave per l’infinito, la soglia diventa momento di passaggio, e tutti gli elementi prosaici del costruire assumono un carattere e una forza simbolica”.

Video a cura di Luigi Guaineri

Spogliatoio Bagni Misteriosi

Mostra fotografica Le forme del sacro oggi

Presidente di Giuria: Oliviero Toscani

Come strumento di indagine immaginifica e di sensibilizzazione, il Teatro Franco Parenti ha indetto un bando fotografico nazionale inerente alle diverse dimensioni del Sacro.

Ai partecipanti, professionisti e non, si è richiesto di esprimere e fermare attraverso la fotografia la propria personale interpretazione sul Sacro.

Durante il Parenti District saranno esposte 10 foto finaliste selezionate dalla giuria composta da:

Oliviero Toscani, Presidente di giuria

Andrée Ruth Shammah

Denis Curti

Jean Blanchaert

Martina Corgnati

La premiazione si terrà durante la serata conclusiva il 12 settembre

Vetrina di Via Vasari

Paravento “ Gerusalemme di notte ”

di Piero Fornasetti, anni ’50

Foyer

Cappella Ronconi

di Italo Rota e Margherita Palli

video di Simone Marcelli

foto di Luigi La Selva

La Cappella, commissionata da Luca Ronconi e disegnata per lui da Margherita Palli e Italo Rota, è stata costruita agli inizi del 2000 nel Cimitero di Civitella Benazzone.

Sala in divenire

Per l’universo si squaderna

di Maria Spazzi

Una sala sotterranea, avvolta nella penombra e nel silenzio come una caverna. L’installazione di Maria Spazzi si ispira a Dante, a una terzina del XXXIII Canto del Paradiso, una metafora della visione del sacro, di Dio. Una metafora concreta. “Nel suo profondo vidi che s’interna, legato con amore in un volume, ciò che per l’universo si squaderna”. Un libro dove tutte le pagine sono bianche, rilegate con amore da un filo e che un refolo di vento slega e scappano fuori dalla caverna e si sollevano e spargono nello spazio, nei corridoi e nelle sale del teatro.

Cafè Rouge

Lo sguardo sacro del cinema

a cura di Lorenzo Vitalone

video realizzato da Alberto Sansone

montaggio Alberto Sansone, Michele Stella

Un viaggio fatto di frammenti, passaggi nelle opere di grandi registi fra i quali Fellini, Dreyer, Pasolini, Bergman, Rossellini che hanno rievocato il sentimento originario del Sacro.

Il prodigio si compie e riviviamo, in tutta la sua potenza, lo sguardo visionario del grande cinema quando incontra il Sacro.

Sala Tre

Sacra è la natura

di Notturno Studio di Barbara Petrecca con Clara Chiesa

Uno specchio d’acqua, come uno stagno, una forma geometrica, regolare. Tutto è bianco, la vasca è bianca, i sassi sono bianchi. È una sera d’estate… La natura è sacra.

Sala Treno Blu

Armadio mobile di Haim Baharier e Fabio Carturan

un progetto ideato da Haim Baharier e realizzato da Fabio Carturan

video-intervista a cura di Luigi Guaineri

Aron in ebraico vuol dire armadio, cassa. L’oggetto esposto evoca l’Aron haKodesh, ossia armadio mobile di santità, riposto nel Sancta Sanctorum. L’Aron haKodesh era il segno visibile della presenza divina in mezzo agli uomini e custodiva al suo interno la testimonianza della rivelazione del Sinai, cioè i cocci delle prime tavole della legge frantumate da Mosè, le nuove tavole della legge e il primo rotolo della Torah.

L’Armadio è in legno e senza orpelli, ad indicare che anche il più umile dei mobili assume un significato simbolico in funzione di ciò che contiene.

Come nell’Aron haKodesh, che veniva trasportato a spalla dai leviti nel deserto, la cassa ha due anelli per lato attraverso i quali sono inserite due stanghe a mo’ di portantina per significare che la “Legge” è viaggio. Sul coperchio dell’Armadio ci sono due cherubini alati, uno maschile e uno femminile, che si guardano reciprocamente a significare pace sociale. La tradizione dice che la voce della trascendenza nascesse nello spazio tra i loro volti per poi uscire nel mondo. Quando invece è la discordia a regnare nella Nazione, ecco che i volti dei cherubini ruotano su loro stessi, cessano di guardarsi e quindi di suscitare il suono armonico della voce divina.

Spazio verso i Bagni Misteriosi

Rosalia

di Jean Blanchaert

Esterno Palazzina Bagni Misteriosi

Non è la voce che feconda lo spirito è l’orecchio di Italo Rota

Italo Rota presenta il un modello modellino, di un suo progetto, esposto su una base di legno da lui disegnata.

Sala Zenitale

La Tomba di Nureyev

progettata da Ezio Frigerio che ne racconta la genesi in un video installazione di Studio Notturno di Barbara Petrecca con Clara Chiesa ispirata all’opera.

A poca distanza da Parigi, nel Cimitero ortodosso di Nostra Signora dell’Assunzione (Sainte-Geneviève-des-Bois) si trova la tomba di Rudol’f Chametovič Nureev (o Nureyev).

La tomba è un vero capolavoro progettato da Ezio Frigerio e realizzato materialmente dallo Studio Akomena di Ravenna con un mosaico che raffigura realisticamente un kilim kazako – un tappeto di grande pregio che viene tessuto come un arazzo, e che il geniale artista russo amava particolarmente – adagiato a conservarne le spoglie. La bara del ballerino si trova sotto al livello della terra, ma la perfezione delle pieghe del tappeto suggerisce che invece si trovi elevata sul terreno. L’opera è composta da migliaia di tessere che mostrano 20 tonalità di rosso e ben 10 tonalità in oro, oltre a diversi altri colori fra i quali dominano altre molteplici tonalità di blu. La scultura, che è fredda come il marmo che ricopre, crea l’illusione mentale di esser composta di un tessuto caldo quando invece è, in effetti, soltanto un’opera in pietra.

Sala Mosaico

Cuore di Etna e 14 Maschere Sonore

Opera d’arte di Yuval Avital

Yuval Avital presenta un’installazione site-specific in dialogo con la Sala Mosaico proponendo quindici sculture sonore che appartengono a due serie significative dell’artista. Al centro dell’ambiente in cui le porte comunicanti della navata centrale sono per Avital “un richiamo casuale e meraviglioso alle Porte dell’anima”, è posizionata la scultura sonora Cuore di Etna, (2021), recentemente presentata in una versione inedita nella sua grande mostra personale E T E R E, presso la galleria Building. Un cubo minimalista ed essenziale di acciaio corten che svela il canto infrasonico delle viscere del vulcano siciliano: un’opera da toccare, abbracciare, oltre che da ascoltare e contemplare. L’installazione delinea un centro ideale dello spazio espositivo, dividendo due gruppi di sette Maschere Sonore che si delineano come cori antifonici lungo le navate laterali della sala. Le Maschere Sonore, (2019), sono state presentate per la prima volta nella cripta del Museo Marino Marini di Firenze nella mostra monografica e monotematica di Avital, reinterpretando in chiave del tutto nuova la figura dei Nephilìm: un popolo di umanoidi di natura ibrida, eroica e innaturale nati dall’unione tra gli angeli ribelli e le figlie degli uomini. Le sculture sonore si articolano in un complesso di voci e suoni, richiamando i cori celesti e inserendosi in una dimensione di ritualità laica.

Si ringrazia la Galleria Building che ha concesso le opere.

Sala Gemelle

Viaggio a Calcutta

mostra fotografica di Jean Blanchaert

foto di Marco Moneta

editing di Irina Eschenazi

allestimento di L’Affiche Milano

a cura di Basu Foundation Kolkata

mostra fotografica di Jean Blanchaert

foto di Marco Moneta

editing di Irina Eschenazi

a cura della Basu Foundation

Basu Foundation Kolkata presenta una mostra fotografica di alcuni interventi calligrafici di Jean Blanchaert che sono stati realizzati in occasione della celebrazione del Durga Puja tenutasi nel 2019 a Calcutta. Le scritte, in inglese, bengali e sanscrito, vertono sul tema del sacro. Citazioni e poesie di Tagore e di Ramakrishna.

Sala Lettura Bagni Misteriosi

Frammenti preziosi di una storia di teatro

allestimento di Cosima Parodi

Parole, pensieri, copioni, strumenti di scena

Sala Testori

Monumental Memento

Disegni di Aldo Rossi e fotografie di Santi Caleca

a cura di Antonia Jannone

Cimitero di San Cataldo a Modena

disegni di Aldo Rossi

fotografie di Santi Caleca

Aldo Rossi ha disegnato il primo progetto del Teatro Franco Parenti e la moglie, Sonia Gessner, è un’attrice che ha recitato recitava al Parenti. La scelta del colore, quel marroncino-bordeaux, l’aveva decisa Gae Aulenti. Per cui il primo gesto di questo Teatro è stato Aldo Rossi e Gae Aulenti. – Andrée Ruth Shammah

Nel tentativo di continuare a diffondere l’architettura di Rossi attraverso i molteplici canali da lui esplorati, tra cui la fotografia, Antonia Jannone presenta una mostra di disegni di Aldo Rossi e fotografie di alcune sue architetture eseguite da Santi Caleca e realizzate nel 1989 per il numero 3 di Terrazzo, la rivista di arte, design e architettura fondata da Ettore Sottsass e Barbara Radice.

I disegni e le fotografie avranno come soggetto la parte moderna del Cimitero di San Cataldo a Modena, progettata da Aldo Rossi nel ‘71, che costituisce una delle più alte e sublimi espressioni dell’architettura in stile razionalista-metafisico. Il complesso è caratterizzato, al centro del cortile, da un alto edificio di forma cubica in calcestruzzo colorato in rosso, che rappresenta la “casa dei morti” e li consegna allo spazio della trascendenza.

La mostra è realizzata in collaborazione con gli eredi di Aldo Rossi, con il fotografo Santi Caleca e con il supporto scientifico della Fondazione Aldo Rossi.

Palazzina dei Bagni Misteriosi

Architetto e comunista

La tomba di Carlo Aymonino

Foto dell’iscrizione-epitaffio che l’architetto Carlo Aymonino ha voluto sulla sua tomba.

Sottopalco

I corvi

di Graziano Gregori, realizzati per l’allestimento di Eracle

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

www.teatrofrancoparenti.com