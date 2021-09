Petit Comité – Concerto Jazz cubano

pianoforte Rolando Luna

batteria Rodney Barreto

basso e contrabbasso Gaston Joya

percussioni Yarodly Abreu

Il gruppo jazz cubano Petit Comité per la prima volta a Milano! Rolando Luna, Rodney Barreto, Gaston Joya e Yaroldy Abreu inonderanno la platea fluttuante dei Bagni Misteriosi di feeling, groove e ritmi cubani.

Giovedí 30 settembre, una delle band cubane più in voga del momento, si esibirà sul palco dell’Arena estiva dei Bagni Misteriosi a Milano portando così in Italia il nuovissimo progetto “Petit Comité”.

Quest’ultimo è composto da un piano (Rolando Luna), una batteria (Rodney Barreto), un basso e contrabbasso (Gastón Joya) e delle percussioni (Yaroldy Abreu) i quali hanno suonato per gruppi come Buena Vista Social Club, Chucho Valdés e Omara Portuondo.

Considerati fra i più grandi e rinomati musicisti cubani nati intorno agli anni ‘80, i membri de El Comité sono saliti per la prima volta sul palco insieme nell’ottobre del 2017 a Tolosa (Francia). Nove mesi dopo hanno registrato un album di nove canzoni intitolato “Y que!? (So What)”. Questo materiale riflette la diversità dei ritmi e della musica che influenzano El Comité. Afrobeat, funk, latin jazz, bossa nova, guaguancó e non solo si condensano in un “Cuban groove del XXI secolo” per tutti i palati.

El Comité è soprattutto la continuità della grande storia della musica cubana. La trasmissione della musica da una generazione all’altra è ancora molto importante sull’isola. Questa solida base è ciò che ha permesso al jazz cubano di evolversi per decenni senza dimenticare le sue radici africane. El Comité rende un caloroso tributo sia alle generazioni cubane passate (Chucho Valdés, Emiliano Salvador, Gabriel Hernández e Gonzalo Rubalcaba), sia ad alcuni artisti indimenticabili come Miles Davis e Herbie Hancock.

I 20 o 25 anni di esperienza sul palco dei musicisti di questa band, la sua sconfinata energia e originalità musicale fanno di questa una serata da non perdere!

PREZZI

pedana + bordo piscina > posto unico 30€

I e II settore gradoni + prato > intero 25€, ridotto under 26/over65 20€

III e IV settore gradoni + prato > intero 20€, ridotto under 26/over65 15€

ORARI

20.00

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it