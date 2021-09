Voci dall’età di mezzo

di

Chiara Pepe

Genere: Narrativa

Collana: Belle Epoque

Pagine: 160

Prezzo: € 13,00

Codice EAN: 9791254510179

Data di uscita: 30/9/2021

«Conoscete la libertà, donne? Prendetevela! È vostra! E se non ce l’avete, procuratevela. Rubatela, anche. Osservate, fuggite. Slegatevi!»

Nell’età di mezzo, nell’arco di quei mille anni erroneamente passati alla Storia come “secoli bui” ma in realtà fecondi di scoperte e innovazioni, sono ambientate le vicende di otto donne – appartenenti al passato storico e letterario – così diverse tra loro eppure accomunate dall’indole ribelle e dal desiderio di emancipazione. Otto voci che tra rabbia, risentimento e consapevolezza, raccontano la propria storia, scevre del filtro della paura e del buonsenso ma impregnate di quelle verità, inconfessate o inconfessabili, che ora sono libere di consegnare nelle mani dei loro interlocutori accuratamente scelti, gli unici realmente capaci di comprenderne l’essenza.

BIOGRAFIA. Chiara Pepe (Monopoli, 1990), vive a Polignano a Mare. Laureata in Scienze storiche con lode, dottoressa di ricerca in Studi Umanistici e assessore alla Cultura del Comune di Polignano a Mare. Dal 2013 al 2014 ha collaborato con la “Fondazione Pino Pascali, museo d’arte contemporanea”, in qualità di operatrice museale. Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali in qualità di relatrice, tra cui il congresso nazionale “Fonti per la storia della medicina in Italia in età medievale e moderna” (2018), il convegno nazionale “Scienza, Innovazione, Istituzioni” organizzato dalla Società italiana di Storia della scienza (2016) e la ESHHS Conference (2017). Ha al suo attivo alcune pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Dal 2014 al 2017 è stata direttrice di produzione dell’International Campus Musica. Con Les Flâneurs Edizioni ha pubblicato Confessioni di donne (2017) e Voci dal mondo antico (2019).

