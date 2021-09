Roberta Di Mario – A New Beginning

musiche Roberta Di Mario

drammaturgia Roberta Di Mario e Cinzia Spanò

regia Cinzia Spanò

durata 1h

A New Beginning è suono in movimento, libero e coraggioso, verso spazi sconfinati per celebrare un nuovo inizio.

A New Beginning è il potere straordinario della musica sublimato dal suono rivoluzionario del pianoforte di Roberta Di Mario. E ci conduce dove la meraviglia trova cura e protezione, dove bellezza e turbamento si fronteggiano.

Roberta Di Mario, compositrice e pianista, crea un personale e sorprendente viaggio tra passato e futuro, tra composizioni inedite e letteratura pianistica di tradizione, tra favole e miti, spostando i margini e ribaltando i finali, e invitando alla profonda riflessione che in fondo noi siamo suono e la musica da sempre ci appartiene.

Il progetto nasce dalle mani e la testa di una donna. Una donna che vuole e sa essere libera, rivoluzionaria nell’esercizio della sua creatività, innovativa perché accetta e comprende la complessità del reale e le sfide del futuro. Una donna che vuole difendere a tutti i costi l’arte e la musica, linguaggio universale per eccellenza e di bellezza.

Roberta Di Mario è una compositrice e pianista italiana, direttrice artistica e curatrice di festival musicali. Diplomata al Conservatorio Arrigo Boito di Parma con menzione d’onore, è definita artista contemporanea neoclassica. Compositrice in un mondo di compositori, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, non lascia nulla fuori dal suo mondo creativo. Viaggia tra differenti stili e generi, e crea il proprio attraverso sonorità classiche, world music, minimal ed elettronica. Opera nel mondo del teatro, dell’arte, del cinema e della pubblicità.

PREZZI

I settore > intero 30€

II settore > intero 23,50€

III settore > intero 18€

ORARIO

20.30

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it