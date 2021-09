Robie C. in radio con Libertà

ROBIE C. ha collaborato con Ivana Spagna e Viola Valentino

ROBIE C. torna con il nuovo e attesissimo singolo “Libertà” (RC Music), in radio e già disponibile in tutti i digital store. Questa nuova canzone, registrata, mixata e masterizzata da Daniel Platisa (Q-Lab Studios), esce a quasi 5 mesi di distanza da “Esplosione su Giove“, con la quale il cantautore aveva “infranto” le barriere tra reale e virtuale.

Link video “Libertà“: https://youtu.be/lAOnmlQMHN4

“Libertà” è un brano pop-dance, genere che lo rappresenta a 360 gradi, che dà continuità ai suoi primi successi con Ivana Spagna e Viola Valentino. Il testo porta anche la firma di Federico Attore, già autore di “Bella da vivere” e racconta quanto è importante la libertà soprattutto adesso, dopo più di un anno e mezzo di restrizioni, nel senso più alto di tutto ciò che la libertà stessa può esprimere. Esseri liberi per davvero è l’unica cosa per cui vale la pena vivere, cantare e ballare.

«Per questo progetto ho sentito la necessità di calcare ancora di più le mie origini, in un momento della mia vita in cui ho deciso di rientrare a vivere in Italia dopo tantissimi anni trascorsi a Zurigo» – afferma Robie C. – «ad un suono pulito, abbiamo aggiunto strumenti che si sentono in modo chiaro e distinto. Sono tornato alla dance pura, ma con un occhio attento alla tecnologia di oggi, per un pezzo che vede al suo interno i generi musicali che più mi appartengono, che hanno segnato sin dall’inizio la mia carriera di musicista e che continueranno a segnarla fino a che avrò la forza di cantare e salire su un palcoscenico. Nel pezzo troverete frequenze subliminali con adattamenti e arrangiamenti particolari ed emozionali scaturiti dalla mia grande passione e dal mio amore per la Dance Music».

Anche il video, per la regia di Alex Marton (Deorb Film), descrive perfettamente questa atmosfera di libertà. Robie C. canta “on the road”, un viaggio in cui afferrare il significato dei tesori che si possono trovare davanti alla nostra strada quando non abbiamo limiti che ci costringono ad essere quello che non siamo e ci affidiamo un po’ al potere dell’estate. In questo viaggio misterioso si vivono incontri e scenari improvvisi, come in una caccia al tesoro in cui ogni tappa è una sorpresa.

BIOGRAFIA

Robie C. è senza dubbio uno dei cantanti dance più emergenti nel mercato musicale italiano negli ultimi cinque anni. Con 11 singoli all’attivo, tre grandi successi, tutti i suoi brani sono andati direttamente tra le prime posizioni in classifica radio. I suoi video hanno totalizzato più di 300mila visualizzazioni. Robie C. vive ed è nato a Zurigo da una famiglia italiana. Fin da piccolo si è appassionata alla musica dance grazie ai suoi fratelli che erano assidui ascoltatori di questo genere musicale. Si è laureato all’Accademia di Musica Contemporanea a Zurigo insieme al cantante lirico Wieslaw Graikowski e Elisabeth Züblin Tymoschenko, approfondendo gli studi in canto classico. Ha studiato canto e diversi strumenti musicali, tra i quali Violino, Pianoforte e Chitarra. Si definisce riservato, creativo e quando sale sul palco si trasforma in un vero show man. Non sopporta il freddo, i luoghi comuni recitati a memoria, l’appiattimento della musica, i mezzi fronzoli e l’impossibilità di fermare una sensazione negativa. Ama l’Italia e il suo lifestyle, Il suo sogno è stato sempre quello di realizzare la sua vita intorno alla musica.

Web

IG: https://www.instagram.com/robiec_music/

FB: https://www.facebook.com/RobieC/

https://www.robiec.com/