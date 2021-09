Silvio Orlando a Lucca Film Festival

Silvio Orlando, attore tra gli interpreti più rappresentativi del cinema italiano, sarà ospite del Lucca Film Festival e Europa Cinema, giovedì 7 ottobre, alle 21, al cinema Astra, per presentare “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, film presentato fuori concorso alla 78/ma Mostra del Cinema di Venezia, una produzione Bibi Film TV con Rai Cinema, nelle sale italiane dal 4 novembre distribuito da 01 Distribution. Il film è liberamente tratto dall’omonimo romanzo (edito da La Nave di Teseo) dello stesso regista adattato insieme allo scrittore Franco Marcoaldi.

Silvio Orlando incontrerà il pubblico del festival e presenterà il film in cui interpreta Gabriele Santoro che vive in un quartiere popolare di Napoli ed è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una mattina, mentre sta radendosi la barba, il postino suona al citofono per avvertirlo che c’è un pacco, lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. “Il maestro – così lo chiamano nel quartiere – se ne accorgerà solo a tarda sera. Quando accade, riconoscerà nell’intruso, Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell’attico del suo stesso palazzo. Interrogato sul perché della sua fuga Ciro non parla. Nonostante questo, il maestro, d’istinto, decide di nasconderlo in casa, ingaggiando una singolare, e tenace, sfida ai nemici di Ciro. Scoprirà presto che il bambino è figlio di un camorrista e che, come accade a chi ha dovuto negare presto la propria infanzia, Ciro ignora l’alfabeto dei sentimenti. Silenzioso, colto, solitario, il maestro di pianoforte è uomo di passioni nascoste, segrete. Toccherà a lui lo svezzamento affettivo di questo bambino che si è sottratto a un destino già scritto. Una partita rischiosa in cui, dopo una iniziale esitazione, Gabriele Santoro si getta senza freni.

L’attore Orlando, tra gli altri, si inserisce in un quadro più completo degli ospiti di questa edizione del Lucca Film Festival e Europa Cinema, che proprio in questi giorni ha annunciato la presenza del maestro del cinema Sokurov.

Lucca Film Festival e Europa Cinema

segreteria@luccafilmfestival.it; www.luccafilmfestival.it