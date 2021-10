Al via la stagione 2021/2022 del Teatro Oscar a Milano

Per questo il nostro programma non si presenta come una serie di spettacoli uno in fila all’altro, ma per ogni spettacolo tende a proporre un contenitore con interviste, incontri, approfondimenti, allo scopo di ripresentare testi e autori in tutta la loro capacità di interpellare il tempo in cui vivamo.

La stagione si apre giovedì 21 ottobre con Arianna Scommegna e la produzione ATIR di “Potevo essere io”, in scena fino al 23. Dal 26 al 31 ottobre il debutto milanese di Stivalaccio Teatro che porta in città la Trilogia del Commediante: “Don Chisciotte”, “Romeo e Giulietta” e “Il malato immaginario”. Novembre si apre, dal 4 al 6, con il progetto speciale Tre porte sulla notte: tre giorni di conferenze con il filosofo Sergio Givone, lo psicanalista e filosofo Paulo Barone e Adolfo Ceretti, criminologo con il teologo Pierluigi Banna. Seguiranno proiezioni di film e spettacoli, tra cui torna in scena Maurizio Donadoni. Ogni serata un diverso punto di vista per parlare del male, per fare Halloween a modo nostro, perché più impariamo a guardare il male in faccia e più è possibile evitarlo. Dal 17 novembre, con Ura Teatro e Fabrizio Pugliese in “L’acquasantissima” inizia la programmazione de I Teatro del Sacro che trovano casa all’Oscar con una rinnovata progettualità che guarda alla città di Milano e che seguirà con la presenza di Giovanna Mori e Jacob Olesen, il 25 novembre, con “Oibò son morto”, il 2 dicembre i Maniaci d’Amore con “Il desiderio segreto dei fossili di mare” e due prime assolute. Il 17 dicembre Bribude Teatro, compagnia vincitrice del bando di residenza “I Teatri del Sacro 2021” debutta con “Materiali per la morte della zia” e Teatro dei Venti, il 9 gennaio, con “Polittico della felicità”. A questi appuntamenti si inseriscono i progetti speciali:l’anteprima di Versus 2022 con Gaber vs Jannacci, che il 18 novembre saranno sostenuti da Gioele

Dix vs J-AX, arbitrati da Massimo Bernardini. Recupero della stagione 2020 anche la conferenza/spettacoli di Silvano Petrosino che il 26 e 27 novembre porta in scena “Le fiabe non raccontano favole” con il focus su Biancaneve. Altro debutto nazionale sarà quello di “Noi saremo felici ma chissà quando”, il 30 novembre e 1 dicembre, con Ksenija Marinovic. Infine, tra gli appuntamenti più attesi della prima parte del cartellone, il debutto del nuovo spettacolo di Giacomo Poretti con Daniela Cristofori prodotto da Teatro de Gli Incamminati/deSidera Teatro. “Funeral home” sarà in scena al Teatro Oscar dal 10 al 14 dicembre.

In secondo luogo, noi intendiamo la parola “teatro” nella maggiore ampiezza possibile: come luogo, cioè, del vedere e del guardare. Spazio, dunque, a spettacoli di qualità, ma anche a progetti dove il teatro possa offrire prospettive inedite sulla realtà, aiutandoci a superare la cortina (purtroppo inevitabile) dei luoghi comuni. Per questo abbiamo pensato a diversi contenitori che abbiamo denominato “progetti speciali”. Ne elenchiamo alcuni.

Tornano i contraddittori di Versus che sarà un viaggio nelle tante dualità che costituiscono, come dice Stefano Boeri, l’identità segreta di Milano: risott versus cazeula, Inter versus Milan, centro versus periferia, e via dicendo, con tanti ospiti d’eccezione. L’anteprima 2021 vedrà in “sfida” Gaber versus Jannacci, con Giolele Dix e J-Ax arbitrati da Massimo Bernardini. Novembre 2021 si aprirà con Tre porte sulla notte per tre giorni tra incontri, letture, film e spettacoli sul mistero del male. Novità che andrà in scena nella seconda parte della stagione da gennaio 2022 sono le trilogie Compleanno/Non-compleanno dove al focus dedicato a un grande anniversario (nel 2022 celebriamo il 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini) se ne affiancherà uno dedicato a un altro personaggio (Beckett) per creare contatti inediti. Infine, sempre nella seconda parte della stagione, riproporremo i due grandi percorsi letterari interrotti prematuramente per la pandemia: le letture manzoniane di Milano e il suo romanzo con incontri dedicati al più grande scrittore e poeta milanese e ai mille saperi che la sua scrittura, come quella di Dante poeta del desiderio, che chiama in causa: storia sì ma anche scienza, medicina, giurisprudenza, superstizione, mitologia, psicanalisi…