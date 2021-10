“Temporary market natalizio” all’interno di Spazio Off Trento

Nuova e originale iniziativa dello Spazio Off di Trento, che in vista del Natale 2021 lancia un’inedita chiamata per artisti, artigiani e creativi del territorio trentino, che avranno la possibilità di esporre in vendita le proprie creazioni in un ‘temporary market’ natalizio proprio all’interno dello spazio di Port’Aquila, nei primi tre weekend di dicembre.

Spazio Off cerca infatti artigiani, illustratori, designer, creativi e piccoli produttori che verranno ospitati in otto postazioni all’interno di Spazio Off, che per l’occasione si trasformerà in un temporary market creativo natalizio.

Il market si svolgerà nei primi tre weekend di dicembre (3-5, 10-12 e 17-19 dicembre) con i seguenti orari: venerdì h 18-22; sabato h 11-22; domenica h 10-14. Durante tutti e tre i sabati sera, verranno organizzati piccoli momenti di spettacolo e musica aperti a tutto il pubblico.

Chi è interessato a partecipare con le proprie creazioni e prodotti al market può avanzare la sua candidatura entro venerdì 5 novembre mediante questo form on-line: https://bit.ly/call-natale-off, segnalando l’interesse a partecipare al market in uno o più weekend. La quota di partecipazione per ogni weekend è di 30 €. Il contributo servirà a coprire le spese vive dello Spazio Off. Il direttivo di Spazio Off selezionerà i partecipanti e prenderà tutti gli accordi organizzativi con gli espositori.

Per altre informazioni:

info@spaziooff.com | 347 809 45 14 | 333 27 53 033