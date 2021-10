Alexanderplatz Jazz Club, Giulia La Rosa Jazz Quartet, ospite Giorgio Rosciglione

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, martedì 12 ottobre, “Liquid Jazzism con Giulia La Rosa Jazz Quartet, ospite Giorgio Rosciglione. Un progetto che trasforma i diversi tessuti musicali in una libertà di espressione….. in tutte le sue sfumature jazzistiche.Il Jazz entra ed esce dai territori dell’improvvisazione e si intreccia con eleganza e stile tra timbri e ritmi sfumandosi in un …sospeso silenzio per poi ricominciare .Sonorità ritmiche che si insunuano tra le melodie come un liquido si diffonde nello spazio. Il Ritmo nonostante abbia una sua struttura metrica consolidata, possiede anche una sua fluidità che lo rende liquido…libero cioè plasmabile al brano…all’improvvisazione…all’attimo che si sta vivendo.