L’Ente di formazione Teatro Oscar DanzaTeatro

Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro

PRIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 DALLE 15 ALLE 18

Domenica 17 ottobre 2021, dalle 15 alle 18, nel cortile della Scuola San Pio V, in Via Ennio 16 (attiguo Teatro Oscar) prenderà il via il primo dei 3 appuntamenti gratuiti (previsti uno per stagione) del progetto Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro,ideato da Teatro Oscar DanzaTeatro, sostenuto da Fondazione Comunità Nord Milano e patrocinato dal Municipio 4.

Il progetto nasce dall’esigenza di riattivare e mantenere viva la partecipazione del pubblico fidelizzato e incrementare il bacino di utenza delle attività culturali sul territorio.

Un evento gratuito all’aperto, in cui piccoli e giovani spettatori, a partire dai quattro anni, giocheranno, potranno assistere a performance di artisti di strada, spettacoli di genere diverso (figura, narrazione, danza, teatro d’attore), condividere con mamma e papà l’emozione delle storie raccontate dal vivo, ma soprattutto conosceranno Dana e Taro, due personaggi che ameranno e potranno seguire, per diversi mesi, aiutandoli nelle loro avventure, alla ricerca del loro tesoro perduto, delle Gemme Preziose disperse in tutta Milano.

In questo periodo di distanza, diffidenza e isolamento, anche Dana e Taro si sono fatti prendere dallo sconforto e non credono più in ciò che un tempo li appassionava: la danza, il teatro, la musica, l’arte. Tutto ciò che li rappresenta di più. Hanno perso la gioia e la fiducia e rischiano di essere facili prede per il Mostro Invisibile, che si nutre proprio del senso di isolamento, di rabbia e di paura. Sono alla ricerca di qualcosa che hanno perduto. Loro stessi sentono un vuoto, una mancanza. Il loro umore è cambiato, qualcosa dentro di loro si è chiuso ed è sfiorito. Non ci sono neanche l’uno per l’altra, loro da sempre uniti, loro le due metà di una mela, la panna e il cioccolato, il sole e la luna, la danza e il teatro. Sono lontani ma continuano a cercarsi, consapevoli che insieme, forse, potranno ritrovare il loro “tesoro perduto”.

I bambini, seguendo le indicazioni dei due personaggi, potranno aiutarli in questa ricerca, partecipando a eventi, giochi, prove di vario genere, finalizzati al ritrovamento delle pietre preziose e per ogni obiettivo raggiunto, guadagnare degli adesivi molto speciali da attaccare sulla mappa. Oltre agli appuntamenti in presenza ci saranno, con il supporto dei genitori, dei collegamenti settimanali attraverso i social, per non perdere, mai più, il contatto ritrovato. Da soli Dana e Taro non ce la possono fare, per questo chiedono aiuto ai bimbi, sperando che anche loro possano trarre giovamento da questa ricerca.

INGRESSO GRATUITO primo appuntamento con Dana e Taro

Scuola San Pio V, in Via Ennio 16

Ingresso libero, prenotazione consigliata:

prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it

Tel. 02 5455511 – 3355294652 Daniela Monico

I bambini potranno ritirare la mappa che permetterà di giocare con Dana e Taro (costo 3€.) partecipando agli appuntamenti oppure recandosi in via Lattanzio 60/b.

Età consigliata agli dai 4 agli 8

CREDITI TOTALI

Attori

Daniela Iotti

Paolo Pavesi

Regia e Montaggio Francesco Puppini

Operatore Emiliano Neroni

Trucco

Marta Tenaglia

Floriana Sechi

Collaboratrice Aurora Mezzenga

Responsabili di Progetto

Daniela Monico

Vera Di Marco

Musiche originali Paolo Pavesi

Grafica Giulia Dimino

Grazie a…

Scuola del Piccolo Circo

Auditorium Verdi

Mudec

Planetario

Teatro Oscar

Brigida Cesareo per il contributo creativo

e…il piccolo Cesare Parisi per la Voce del Gioiometro

Teatro Oscar DanzaTeatro

Indirizzo: Via Lattanzio 60/B – 20137 Milano

02 5455511 – 3355294652

info@teatrooscardanzateatro.it

www.teatrooscardanzateatro.it

https://www.facebook.com/teatrooscardanzateatro

https://www.facebook.com/OscarPerTutti

Ulteriori informazioni sul progetto „ Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro”

Il progetto si sviluppa in:

 Tre eventi gratuiti all’aperto, uno per ogni stagione, in luoghi diversi del municipio 4, in ottobre/febbraio/maggio, replicati anche nei cortili del quartiere Molise-Calvairate, grazie alla collaborazione con l’Associazione Berardi Onlus.

A partire da dicembre accompagneranno anche la stagione Teatrale de “L’Oscar per tutti”.

 Laboratori interattivi per le scuole dell’Infanzia e Primarie + concorso di scrittura creativa per il secondo ciclo della scuola Primaria

 Interazioni, giochi, canzoni e indovinelli tramite pubblicazioni settimanali sui social. Invio di foto, disegni o video delle prove.

E’ un progetto ideato da Teatro Oscar DanzaTeatro, sostenuto da Fondazione Comunità Nord Milano e patrocinato dal Municipio 4 che nasce dall’esigenza di riattivare e mantenere viva la partecipazione del pubblico fidelizzato e incrementare il bacino di utenza (nello specifico Famiglie e Scuole) delle attività culturali sul territorio.

Il principale scopo è quello di fornire nuove opportunità con l’incremento e rivitalizzazione delle proposte artistiche e culturali sul territorio che garantiscano inclusione e raggiungano anche le fasce più deboli della popolazione.

Per questo motivo, il primo appuntamento è concepito come un evento gratuito all’aperto, in cui i bambini giocheranno, assisteranno a performance di artisti di strada, conosceranno Dana e Taro e potranno iniziare a giocare con loro aiutandoli nelle loro avventure.

Ente di Formazione TEATRO OSCAR DANZATEATRO

Ente di formazione Teatro Oscar DanzaTeatro è una realtà in Milano che offre formazione e produzione di spettacoli di Danza e di Teatro.

Nel percorso didattico, oltre ai regolari corsi delle diverse discipline, sono previsti corsi di Avviamento Professionale e la possibilità di inserimento nelle produzioni della Compagnia.

La Scuola del Teatro Oscar, nata nel 1999 sotto la direzione di Monica Cagnani, ha ricevuto nel 2009 il riconoscimento del valore del progetto educativo e dell’alta professionalità didattica con il conferimento dell’attestato di Civica Benemerenza “Ambrogino d’Oro”, e nel 2015 ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 e l’accreditamento ai servizi della formazione di Regione Lombardia.