Auditorium Parco della Musica, Lezioni di Storia – La guerra dei sessi

Le Lezioni di storia tornano in presenza all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022.

Il nuovo ciclo vedrà il pubblico tornare nella Sala Sinopoli che per sedici anni − dal 2006 al 2019 – ha registrato il tutto esaurito.

Quest’anno il progetto è ancora più ampio perché si potrà assistere alle Lezioni da tutta Italia in diretta streaming tramite la piattaforma auditoriumplus.com.

La guerra dei sessi è il tema scelto per la nuova edizione in cui si racconterà il conflitto tra donne e uomini nel corso della storia dell’umanità, nelle sue tante forme: dalla famiglia alla politica, dall’economia alla letteratura, dall’arte allo spettacolo.

Storie straordinarie e controverse, dalle più note a quelle sconosciute, dimostreranno soprattutto la forza, il talento, l’astuzia e l’immaginazione di alcune grandi donne che hanno combattuto le disuguaglianze di genere nei vari campi, allontanandosi dagli stereotipi sociali delle diverse epoche.

L’editore Giuseppe Laterza ricorda “–quando trent’anni fa presentammo a Parigi la Storia delle donne, Michelle Perrot che la dirigeva insieme a Georges Duby – disse che non si poteva fare storia delle donne senza parlare della relazione tra donne e uomini. È di questo che si occuperanno le storiche e gli storici che si alterneranno sul palco della sala Sinopoli. Una relazione complessa, spesso conflittuale: una guerra armata come nel caso delle regine antiche di cui ci parlerà Eva Cantarella nella prima lezione o una guerra dell’inchiostro come ci racconterà Valeria Palumbo nell’ultima lezione dedicata a Virginia Woolf e alle scrittrici del Novecento. Esplorare i conflitti tra i sessi attraverso i secoli forse ci metterà in condizione di valutare meglio anche gli attuali rapporti tra donne e uomini in questa parte del mondo.”

Daniele Pitteri, Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma, sottolinea “il ritorno dal vivo delle Lezioni di Storia con questo tema così forte e attuale è sicuramente un evento, vista la grande affezione che il pubblico cittadino riserva loro. D’altra parte, il secondo lockdown ci ha offerto l’opportunità di sperimentare un modo nuovo di offrire al pubblico le Lezioni, in streaming e on demand sulla piattaforma AuditoriumPlus, una formula che si è rivelata di grandissimo successo, aldilà delle nostre aspettative, consentendoci di raggiungere migliaia di persone in ogni angolo del paese. Nuovi affezionati che quest’anno non possiamo e non vogliamo deludere ed è per questo che continueremo a trasmettere su AuditoriumPlus, per consentire a questa enorme platea di approfondire grazie al racconto degli storici e delle storiche un tema così interessante e ricco di collegamenti con l’attualità e col mondo contemporaneo.”

Il ciclo di Lezioni di Storia La Guerra dei sessi è ideato dagli Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma.

La Lezione di apertura si terrà il 28 novembre: Eva Cantarella parlerà della potente storia delle regine guerriere nel mondo antico. La domenica successiva Francesca Cenerini indagherà sulle politiche matrimoniali nella Roma imperiale. Il 19 dicembre Amedeo Feniello condurrà il pubblico nel Medioevo degli affari, attraverso la vicenda di una coraggiosa vedova francese truffata dai banchieri fiorentini. Salirà sul palco, il 16 gennaio, Alessandro Barbero che prenderà spunto dalle novelle di Boccaccio per sfatare molti stereotipi sulla sessualità di quel tempo.

Il 30 gennaio Costantino D’Orazio ricostruirà il processo ad Agostino Tassi per lo stupro di Artemisia Gentileschi che fu intentato da Orazio Gentileschi nel 1612. Maria Giuseppina Muzzarelli il 13 febbraio proporrà i ritratti delle avvelenatrici che si sono susseguite in età moderna in varie città. Il 27 febbraio toccherà a Fernanda Alfieri svelare l’incredibile avventura di un matrimonio settecentesco tra due donne in cui una, figlia del re di Polonia, recitava la parte dell’uomo. Federico Rampini il 13 marzo entrerà nella vita della fascinosa geisha Sadayakko che dal Giappone, alla fine dell’Ottocento, portò il suo spettacolo in Occidente seducendo alcuni tra i maggiori personaggi dell’epoca…

Il 27 marzo concluderà il ciclo Valeria Palumbo con una lezione su Virginia Woolf e le donne intellettuali che nella prima metà del Novecento si ribellarono alla sudditanza verso gli uomini.

Come nelle edizioni precedenti, tutte le lezioni saranno introdotte da Paolo Di Paolo.

Informazioni utili:

I biglietti singoli per le lezioni in presenza, gli abbonamenti e i biglietti per le dirette streaming sono acquistabili online su www.auditorium.com e www.ticketone.it

Lezioni in presenza: abbonamento 95 euro; biglietto singolo 14 euro; abbonamento studenti 45 euro; biglietto singolo studenti 5 euro.

Lezioni in diretta streaming sulla piattaforma AuditoriumPlus: abbonamento 40 euro; biglietto singolo 6 euro.

Rinnovo abbonamenti lezioni in presenza: da lunedì 25 ottobre 2021 compreso, fino al 3 novembre 2021 compreso.

Vendita nuovi abbonamenti: da lunedì 8 novembre 2021.

Vendita biglietti singoli: da lunedì 8 novembre 2021.

Vendita abbonamenti e biglietti singoli su piattaforma AuditoriumPlus: da lunedì 8 novembre 2021.