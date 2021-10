In 13.000 in sala ad ottobre per i “Martedì al cinema a tre euro”

È stato un successo oltre ogni aspettativa quello registrato nel mese di ottobre per la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Venticinque sale coinvolte, oltre novanta titoli e duecentocinquanta proiezioni

L’appuntamento con il cinema a tre euro, che ha visto coinvolte venticinque sale venete, con oltre novanta titoli per un totale di duecentocinquanta proiezioni, ha raggiunto le tredicimila presenze complessive, registrando il tutto esaurito in ognuno dei quattro appuntamenti del mese di ottobre.

Esprime grande soddisfazione Giuliana Fantoni, Presidente della FICE delle Tre Venezie: «Seppure ancora a metà strada, possiamo tracciare un bilancio assolutamente positivo di questa iniziativa. In questo primo mese di rassegna abbiamo visto un aumento significativo delle presenze, non solo tra gli affezionati ma anche di nuovo pubblico, che era uno degli obbiettivi che ci eravamo prefissati per questa edizione. Un risultato molto importante anche per gli esercenti stessi, che finalmente hanno visto le loro sale popolarsi di nuovo. Pensando che abbiamo ancora davanti a noi tutto il mese di novembre, non posso che essere contenta del risultato raggiunto fino a qui. L’augurio è quello di riuscire a migliorare ancora di più».

Un aumento significativo delle presenze, non solo tra gli affezionati ma anche di nuovo pubblico

«Ancora una volta i martedì al cinema a tre euro stanno avendo un grande successo – conferma Franco Oss Noser, Presidente dell’Unione interregionale Triveneta AGIS -. Quest’anno l’iniziativa ha assunto un’importanza ancora più significativa perché tutti noi, esercenti cinematografici e lavoratori dello spettacolo in generale, aspettavamo questo appuntamento come la cartina al tornasole rispetto al nostro rapporto con i nostri pubblici. La risposta è stata largamente positiva e questo fa ben sperare per il futuro. Ancora una volta lo Spettacolo, ossia la Cultura, ha dimostrato di essere indispensabile per una comunità che voglia chiamarsi civile e che guardi alto e lontano.»

La rassegna proseguirà anche nel mese di novembre

Conclude Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura Regione del Veneto: «Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo primo mese della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema” che proseguirà anche tutti i martedì di novembre, consentendo al pubblico di fruire di opere cinematografiche, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, accompagnate anche dal commento di un esperto. Una conferma del desiderio generale di tornare, anche nel rispetto delle norme di sicurezza, a frequentare i luoghi di cultura e in particolare del cinema.»

Le sale coinvolte in Veneto

A Belluno gli appuntamenti con i “martedì al cinema” si terranno al Cinema Italia; a Padova al Cinema Esperia, al Cinema Il Lux, al Multiastra, al Multisala Pio X – MPX e al Cinema Rex. A Treviso l’appuntamento è, in città, al Multisala Corso e al Multisala Edera, mentre, in provincia, al Multisala Manzoni di Paese, al Cinema Cristallo di Oderzo e al Multisala Verdi di Vittorio Veneto e il Multisala Cinergia di Conegliano; a Venezia e provincia si confermano il Multisala Rossini e il Multisala Giorgione di Venezia, il Multisala Astra a Venezia Lido, il Cinema Dante, l’IMG Candiani e l’IMG Palazzo di Mestre e, in provincia, il Cinema Teatro Mirano di Mirano e il Cinema Oratorio di Robegano. A Verona le proiezioni toccheranno il Multisala Rivoli e in provincia la Multisala Cinergia di Legnago. A Vicenza le sale coinvolte sono il Cinema Odeon e il Multisala Roma mentre, in provincia, il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/