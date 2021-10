Sarà in scena al Teatro Le Maschere dal 5 al 10 ottobre, nella stagione serale “Parole Appassionate”, lo spettacolo CANAGLIE di Giulia Bartolini, con Giulia Trippetta, Grazia Capraro, Luca Carbone, Francesco Cotroneo; regia Giulia Bartolini. Produzione: Khora.Teatro e Compagnia Mauri Sturno. Lo spettacolo rientra nel progetto Rassegna Nuova Drammaturgia – Incontri.

Una famiglia italiana. Una madre, tre figli da crescere, una tavola intorno a cui riunirsi ogni sera per parlare della giornata, gli studi, il lavoro, i battibecchi, la necessità di arrivare a fine mese … e poi la vicina di casa, un parroco che sembra un prete, una lettera scarlatta che appare sulla soglia, così, dal nulla (ma poi perché?), una vecchia fiat ‘500, il sospetto, il dubbio, le bugie e alla fine la rivelazione di tutti i segreti (ma proprio tutti) di una famiglia per niente normale, esperimento sociale di un mondo ribaltato.

La sezione “Rassegna Nuova Drammaturgia – Incontri” prende questo titolo in quanto in questi due lunghi anni di pandemia ci siamo tutti resi conto di quanto sia importante e non scontato potersi relazionare con gli altri in incontri reali e non virtuali. I tre spettacoli proposti offrono uno spunto di riflessione sui giovani, sulla loro difficoltà di collocarsi nel mondo degli adulti e il loro bisogno di confronto.

Teatro Le Maschere, via Aurelio Saliceti 1/3 – 00153 Roma

Orario spettacoli: da martedì a sabato ore 21:00 – domenica ore 19:00.

Prezzo biglietto € 12,00

Info e prenotazioni:

tel. 06 58330817, e-mail: info@teatrolemaschere.it