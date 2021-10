Che voglia di ridere di sé con Maria Cassi e il suo “Mammamia!”

Mercoledì 13 ottobre, ore 21

Toscanacc*

Compagnia Maria Cassi – Circolo Teatro del Sale

MAMMAMIA!

di e con Maria Cassi

Metti un mercoledì sera a teatro tra sorrisi e battute: nasce così la rassegna Toscanacc*, una delle novità della stagione 2021-2022 del Politeama con sei spettacoli da non perdere in programma fra ottobre a febbraio: in scena Maria Cassi, David Riondino, Katia Beni e Anna Meacci, Daniela Morozzi, Valentina Cardinali e Paolo Hendel.

A inaugurare questa carrellata di attrici e attori aventi come denominatore comune la “toscanità” sarà Maria Cassi che porterà sul palco del Politeama il suo spettacolo dal titolo Mammamia!, in scena mercoledì 13 ottobre alle 21.

«Accanto alla tradizione della grande prosa abbiamo pensato di rivolgerci a un nuovo pubblico, quello del mercoledì sera al quale poter dare un momento di pausa durante la settimana – spiega la presidente del Teatro Politeama Pratese Beatrice Magnolfi – La rassegna Toscanacc* porterà in scena sia artisti che artiste, per questo motivo nel nome abbiamo scelto l’asterisco come richiamo al linguaggio di genere. Una risposta a un’esigenza profonda che tutti noi abbiamo specialmente in questo periodo, quella di sorridere alla vita con quell’autoironia tipica della comicità intelligente toscana che poi è la cifra della cultura di questa terra».

Un mix di comicità “intelligente” e pura poesia è quello che accompagnerà una maestra esperta nel mestiere del far ridere come Maria Cassi che al Politeama rimetterà in scena i personaggi dei suoi spettacoli più esilaranti, per un racconto del tutto nuovo. Entusiasmo, ironia e un talento unico nella capacità di interazione con il pubblico sono i tratti distintivi dell’attrice fiesolana, anima del Teatro del Sale che dirige da 18 anni, che punta una lente sul mondo e lo mostra attraverso i suoi occhi. Risate assicurate mentre si susseguono sulla scena atteggiamenti e tic umani che, a ben guardare, si ritrovano con le loro differenze anche tra le città da sempre nel cuore dell’attrice come Parigi, New York e Firenze o fra le millenarie differenze tra uomo e donna, fra ragazze e ragazzi, parlando di cibo e di amore.

Per Maria Cassi il teatro diventa antidoto alle terribili paure delle attuali diversità dove le varie provenienze dei popoli e delle loro culture diventano patrimonio di condivisione collettiva. Comicità pura che diventa poesia quando conquista le corde di chi ascolta e partecipa al “rito” del teatro trasformandolo in un momento irripetibile e magico.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo del green pass all’ingresso. Il costo del biglietto è di 20 euro per il posto unico in platea. È possibile acquistare i biglietti attraverso il circuito Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Fino a mercoledì 13 ottobre è inoltre possibile acquistare il pacchetto a 50 euro dei primi tre spettacoli della rassegna Toscanacc*: Mamma mia! con Maria Cassi, Fermata provvisoria con David Riondino e The Best of con Anna Meacci e Katia Beni.

Informazioni: www.politeamapratese.it