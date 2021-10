UN GIORNO, UN MESE, UN ANNO

Dodici racconti di Luigi Pirandello

Dodici Attori

Dodici Opere di Arte Visiva

Progetto a cura di Riccardo Caporossi

“Se un’opera d’arte sopravvive è solo perché noi possiamo ancora rimuoverla dalla fissità della sua forma; sciogliere questa sua forma dentro di noi in movimento vitale; e la vita glie la diamo allora noi; di tempo in tempo diversa, e varia dall’uno all’altro di noi………”

Sarà in scena al TeatroBasilica l’11 ottobre ore 21.00, e il 12 ottobre alle ore 20.00 presso la Galleria Sala Uno (antistante l’ingresso del Teatro Basilica) UN GIORNO, UN MESE, UN ANNO – Dodici racconti di Luigi Pirandello, Dodici Attori, Dodici Opere di Arte Visiva. Saranno questi i primi due dei dodici appuntamenti del progetto a cura di Riccardo Caporossi.

L’Azione

Il Progetto riguarda una serie di letture che hanno come oggetto racconti e novelle di Luigi Pirandello, scelti tra i numerosi scritti. Letture affidate ad un gruppo di attori. Il progetto prevede 12 appuntamenti nell’arco della stagione teatrale a partire da ottobre 2021, nei quali un attore o attrice leggeranno un racconto. 12 attori tra “giovani” e “vecchi”. Attori-persone che sappiano svelare, attraverso il loro mondo, l’officina segreta della scrittura di Pirandello: un laboratorio di storie e di ritratti che annulla la distinzione tra narratore e drammaturgo, perché l’uno era legato all’altro indissolubilmente.

Ad accompagnare l’arco dei 12 appuntamenti delle letture pirandelliane ci sarà l’esposizione di un “oggetto” (quadro, scultura, installazione) la cui realizzazione prenderà spunto dal racconto letto nell’appuntamento del mese.

La raccolta delle registrazioni e la serie degli “oggetti artistici” costituiranno un documento significativo del progetto, una combinazione di segni linguistici, tra parole e immagini; risultato di un comune percorso per lasciare memoria di una interpretazione contemporanea di alcune pagine scritte da uno tra i più importanti scrittori e drammaturghi italiani del Novecento. Pagine lette da valenti attori, orientando la scelta tra quelli conosciuti anche ad un pubblico vasto, insieme a “giovani” interpreti, meno conosciuti, ma altrettanto impegnati in un percorso creativo, d’autore, della loro interpretazione.

Per le 12 opere di Arte Visiva, Riccardo Caporossi metterà in gioco il mondo immaginario e il segno visivo che caratterizzano il suo lavoro. Questa serie di opere rappresentano “Narrazioni”, perché anche con il linguaggio delle Arti visive si scrive. Si scrive il Tempo.

Non vuole solo essere la dilatazione letteraria di una forma espressiva, ma anche un “oggetto” che narra una sua storia: quella per cui nasce e quella per come cresce tra le mani di un artista.

Questi i prossimi appuntamenti:

11 ottobre – TeatroBasilica ore 21

12 ottobre – Galleria Sala Uno ore 20

3 novembre – TeatroBasilica ore 21

4 novembre – Galleria Sala Uno ore 20

21 dicembre – TeatroBasilica ore 21

22 dicembre – Galleria Sala Uno ore 20

TeatroBasilica Piazza Porta S. Giovanni, 10 Roma (RM)

Galleria Sala Uno Piazza Porta S. Giovanni, 10 Roma (RM)

Biglietti 15€

Orario spettacoli dal martedì al sabato ore 21.00 – domenica ore 17.45

Tutte le attività del Teatro Basilica si terranno nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale in materia di prevenzione dal Covid19

