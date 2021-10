Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, Pene d’amor perdute

Dal 7 al 10 Ottobre ore 21.00 (sabato e domenica ore 18.00)

PENE D’AMOR PERDUTE

di William Shakespeare

Regia e adattamento Danilo Capezzani

Supervisione artistica Luca De Fusco

Coproduzione Politeama s.r.l. con Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”

Pene d’amore perdute è una delle prime commedie di Shakespeare. Una di quelle prime opere in cui Shakespeare abbozza e modella l’ossatura di tanti personaggi, comici -in questo nostro caso- ma anche tragici, che si ritroveranno poi più avanti in tante altre opere successive. Pene d’amor perdute è una commedia divertente e leggera, alla quale troppo spesso -e credo ingiustamente- viene contestata una certa mancanza di spessore drammaturgico. In realtà, i meccanismi del comico in Shakespearefanno sempre i conti con una chiara e precisa profondità di intenzioni, e come in questo caso: di sentimento. Pene d’amor perdute è e rimane una commedia sull’amore, e sulla riuscita – o forse mancata? – conquista dei sentimenti. Ma è anche una commedia sull’attesa, di un sentimento. E sucome nella vita accada sempre che la realtà (che non ci piace) sia difforme dall’immaginazione, dellaquale sempre si sogna la realizzazione. Dal lontano regno di Navarra dove Shakespeare colloca lavicenda, immagino Pene d’amor perdute come una fiaba musicale. Protagonista: un canoro gruppo di giovani ragazzi ricolmo di ambizioni e di desideri, e bisognoso di ideali. Proprio come in questo nostro tempo incerto. Una di quelle fiabe colorate, senza però necessariamente un tempo o uno spazio definiti. Da raccontare a qualcuno.

Interpreti (in ordine alfabetico)

Zucca LEONARDO CESARONI

Boyet DAVIDE FASANO

Re GABRIELE GASCO

Intronato PAOLO MADONNA

Jaquinette SARA MANCUSO

Caterina ADELE MASCIELLO

Don Armado MICHELE ENRICO MONTESANO

Principessa SOFIA PANIZZI

Dumain RICCARDO RAMPAZZO

Biron FRANCESCO RUSSO

Bruscolino SAMUELE TENEGGI

Rosalina SARA YOUNES

Scene e Costumi MARTA CRISOLINI MALATESTA

Assistente Scene e Costumi LAURA GIANNISI

Drammaturgia musicale PAOLO COLETTA

Insegnante di canto JOANA ESTEBANELL MILLIAN

Assistente alla regia VALENTINA ROTA

Direzione tecnica STEFANO CIANFICHI

Light Designer UMILE VAINIERI

Sound Engineer DANIELE PATRIARCA