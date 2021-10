In scena lo spettacolo “Viva la vida – Frida Kahlo e Chavela Vargas”

IN SCENA

“VIVA LA VIDA – FRIDA KAHLO E CHAVELA VARGAS”

CON LA COMPAGNIA DEL TEATRO BELLI

Presso il Teatro degli Occhi, sabato 16 ottobre 2021, ore 21

In apertura d’autunno il teatro torna ad essere grande protagonista a Calvi dell’Umbria (Terni). L’Associazione Magazzini Artistici presenta la pièce “Viva la vida – Frida Kahlo e Chavela Vargas” di Valeria Moretti che sarà portata in scena al Teatro degli Occhi (ubicato nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia e diretto dall’architetto e drammaturgo Amedeo Fago) dalla Compagnia del Teatro Belli sabato 16 ottobre alle ore 21. E’ questo il primo dei nove appuntamenti teatrali che l’Associazione Magazzini Artistici (i cui direttori artistici sono Francesco Verdinelli e Germano Rubbi) proporrà in alcuni paesi umbri, a partire da Calvi, per la nuova stagione. La programmazione apre con una pièce, diretta da Carlo Emilio Lerici, che ha già ottenuto un grande successo nella Capitale e che vede l’attrice Francesca Bianco dare voce alla pittrice ed Eleonora Tosto al canto. Le due si alternano in uno scambio che ci conduce in atmosfere oniriche, accompagnate alla chitarra da Matteo Bottini, in cui arte, musica e vita appaiono imprescindibili. Video di Caterina Botti.

Frida Kahlo ha 18 anni quando il corrimano di un autobus le trafigge la schiena durante un incidente, dal bacino alle spalle. Rischia di morire, ma riesce a sopravvivere ed è costretta a rimanere a letto per mesi. E’ allora che comincia a dipingere, iniziando a ritrarre se stessa, l’unico soggetto che riesce a vedere, riflesso su uno specchio sul soffitto. Da qui parte il suo racconto a Chavela Vargas, mitica cantante messicana, in un viaggio poetico e visionario che, intrecciando musica e teatro, ci conduce nella vita di una delle figure più carismatiche della cultura messicana. Ieri, come oggi, intensità e passione. Dall’amore con Diego Rivera, che lei stessa definiva “il secondo incidente grave” della sua vita, agli anni rivoluzionari e al rapporto con Trockij.

La celebre Compagnia del Teatro Belli nasce per opera di Magda Mercatali e Antonio Salines nel 1970 in seguito al restauro e al recupero di un teatro di antica tradizione, il Teatro Gioacchino Belli, nel cuore di Trastevere, ove nei primi anni del ‘900 hanno recitato attori come Fregoli, Ettore Petrolini e Lina Cavalieri.

Per informazioni sullo spettacolo a Calvi dell’Umbria si può contattare: Teatro degli Occhi, via Santa Lucia n° 9, telefono 3278184788. Biglietti acquistabili su Vivaticket o direttamente al botteghino la sera dello spettacolo.

L’Associazione Magazzini Artistici presenta:

“VIVA LA VIDA – FRIDA KAHLO E CHAVELA VARGAS” di Valeria Moretti

CON: Francesca Bianco ed Eleonora Tosto. Alla chitarra Matteo Bottini

REGIA: Carlo Emilio Lerici

VIDEO: Caterina Botti

DOVE: Calvi dell’Umbria (Terni) – Teatro degli Occhi – Via Santa Lucia n°9°- (Ex chiesa di S. Lucia).

COSTO BIGLIETTO: 7 Euro. Biglietti acquistabili su Vivaticket o direttamente la sera dello spettacolo presso il botteghino. INFO: 3278184788.