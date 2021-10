IUC, Absolute Stravinskji – Ensemble Novecento e Oltre diretto da Antonio Ballista

Ensemble Novecento e Oltre

Antonio Ballista pianoforte e direzione

con la partecipazione straordinaria di Bruno Canino*

Stravinskij

Fanfare for a New Theatre

Concertino per 12 strumenti

Valse pour le petit lecteur de Figaro

Tango

Piano Rag Music

Ottetto per fiati

Concerto per 2 pianoforti*

Concerto in mi bemolle “Dumbarton Oaks”

Con questo concerto del 12 ottobre l’Istituzione Universitaria dei Concerti inaugura la quarta linea programmatica di questa stagione, costituita da una serie di serate monografiche, con l’obiettivo di approfondire il repertorio di grandi compositori.

Si parte con Absolute Stravinskji, un programma ideato appositamente per la IUC nel 50° anniversario della morte di Stravinskj, che vedrà impegnato l’Ensemble 900 e Oltre diretto da Antonio Ballista (con la collaborazione dell’Orchestra da Camera di Brescia).

Un ritratto esaustivo di questo straordinario compositore, che ha profondamente influenzato il corso della musica del secolo scorso, in cui si avrà modo di ascoltare composizioni rappresentative della sua poetica neoclassica come il Concertino per 12 strumenti, l’Ottetto per fiati, il Concerto “Dumbarton Oaks”, alcune pagine pianistiche e il Concerto per due pianoforti che riporterà sulla scena Bruno Canino (per lui sarà il 101° concerto in Aula Magna), in duo ça va sans dire con Antonio Ballista.

Al di là dell’arricchimento che in tutta la vita mi ha procurato la musica di Stravinskji – ci confida Antonio Ballista – mi sono sempre sforzato di realizzare l’aurea prescrizione di quest’autore: ”Ascoltate la musica con le vostre orecchie”. Impresa non di poco conto. Ascoltare la musica per come è, senza condizionamenti accademici, culturali o ideologici, esige grande attenzione e discernimento e forse è proprio alla mancanza di queste qualità in gran parte degli ascoltatori della sua musica che si può far risalire il fatto che ancora oggi, l’opera di Stravinskji è in notevole parte ancora sconosciuta. E l’annessione sempre nuova di territori lontani nella sua produzione estremamente diversificata, ha indotto la critica meno provveduta a definirlo di volta in volta, neoclassico (!) o addirittura reazionario mentre in realtà questo grandissimo autore è sempre rifuggito da ogni sorta di ricalchi, anche di se stesso, presentandosi dopo le avanguardie e ben oltre il postmoderno, come l’autentico padre della musica del novecento.

Antonio Ballista, pianista, clavicembalista e direttore d’orchestra, da sempre convinto che le distinzioni di genere non debbano di per sé considerarsi discriminanti, ha effettuato personalissime escursioni nel campo del ragtime, della canzone italiana e americana, del rock e della musica da film, agendo spesso in una dimensione parallela tra la musica “di consumo” e quella di estrazione colta. Particolarissimi per invenzione, originalità e rigore i suoi programmi, che ampliano spesso gli ambiti rituali del concerto. Dal 1953 suona in duo pianistico con Bruno Canino, una formazione d’ininterrotta attività la cui presenza è stata fondamentale per la diffusione della nuova musica e per la funzione catalizzatrice sui compositori contemporanei, molti dei quali hanno scritto per lui, da Berio a Boccadoro, Bussotti, Clementi, Corghi, Morricone, Sciarrino, Sollima e altri.

Bruno Canino, suona in duo pianistico con Antonio Ballista da oltre mezzo secolo ed

è stato direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia dando grande spazio alla musica contemporanea e lavorando con compositori come Boulez, Berio, Stockhausen, Ligeti, Maderna, Nono, Bussotti, di cui spesso ha eseguito opere in prima esecuzione.

“Novecento e oltre” nasce da un’ idea di Antonio Ballista nell’ottica di proporre, accanto al repertorio del Novecento storico, ineguagliabile per ricchezza di linguaggi ed espressioni, anche alcune tra le più ossigenanti esperienze compositive di questi ultimi anni. L’intento è di creare un gruppo omogeneo con un organico variabile fino a 25 strumentisti, capace di adattarsi agilmente alle mutevoli esigenze che la musica moderna e contemporanea esige. Ballista considera a direzione di questo gruppo come la sintesi delle sue diverse esperienze in ambito musicale.

Alla Biennale di Venezia nel 1999 l’Ensemble ha eseguito in tre concerti l’integrale della musica da camera di Stravinsky.

Sabato 16 ottobre ore 17.30

Assolutamente… Ennio Morricone

Progetto originale IUC

Luca Pincini violoncello

Gilda Buttà pianoforte

Paolo Zampini flauto

Morricone

Bugsy (1991)

Catalogo, Quinto Studio per il pianoforte (2000)

Allonsanfàn (1974)

Il prato (1979)

Proibito

versione di Luca Pincini per violoncello e tracce preregistrate autorizzata dall’Autore dall’originale per otto trombe (1972)

L’eredità Ferramonti (1976)

Addio a Pier Paolo Pasolini, dal film Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975)*

La leggenda del pianista sull’oceano (1998)

Suite Leone

Tema di Deborah – Cockeye’s Song da C’era una volta in America (1984)

C’era una volta il west (1968)

L’estasi dell’oro, da Il buono, il brutto, il cattivo

—

Morricone

Mission

Love affair

Romanza, dal film I ladri della notte

Cadenza per flauto e nastro magnetico

dal Secondo Concerto per flauto, violoncello e orchestra (1988)

Mosè

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Per le antiche scale

Uno che grida amore, dal film Metti, una sera a cena

Rag in frantumi (1986)

Pincini Fragmenta of Mission

Morricone

Nuovo Cinema Paradiso

Lolita

*Prima esecuzione assoluta

Martedì 19 ottobre ore 20.30

Emmanuel Pahud flauto

Jonathan Manson violoncello

Trevor Pinnock clavicembalo

Bach Sonata in mi minore per flauto traverso e continuo, BWV 1034

Fantasia cromatica e fuga in re minore per clavicembalo solo BWV 903

Telemann Fantasia n.10 in fa diesis minore per flauto solo TWV 40:11

Bach Sonata in si minore per flauto traverso e clavicembalo BWV 1030

Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo BWV 1007

Sonata in mi maggiore per flauto traverso e continuo BWV 1035

Martedì 26 ottobre ore 20.30

Concert without orchestra

Lucas Debargue pianoforte

Bach Concerto Italiano BWV 971

Schumann Sonata n. 3 in fa minore op. 14 «Concert sans orchestre»

Fauré Barcarolle n. 3 in sol bemolle maggiore op. 42

Skrjabin Sonata n. 4 in fa diesis maggiore op. 30

Fauré Ballade in fa diesis maggiore op. 19

Skrjabin Fantasie in si minore op. 28

Sabato 30 ottobre ore 17.30

Federico Sanguineti voce recitante

Chiara Osella mezzosoprano

Clara La Licata soprano I

Paola Quagliata soprano II

Danzatori della C&C Company

Carlo Massari coreografo

Nicola Pacetta, Francesco Vogli regia del suono

Ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio di Bologna

Marcello Panni direttore

Berio Visage

per suoni elettronici e la voce di Cathy Berberian su nastro magnetico (1961)

Monteverdi Il combattimento di Tancredi e Clorinda

madrigale rappresentativo su testo di Torquato Tasso, dalla Gerusalemme Liberata

Trascrizione di Luciano Berio (1966)

Berio Laborintus II

per voci, strumenti e nastro magnetico

Testo di Edoardo Sanguineti (1965)

In occasione del settimo centenario della morte di Dante

In coproduzione il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, Bologna Festival, Ferrara Musica

Sabato 6 novembre ore 17.30

Martin Helmchen pianoforte

Bach Partita n. 4 in re maggiore BWV 828

Messiaen Brani da Vingt Regards sur l’Enfant Jésus (1944)

Schubert Sonata in do minore D 958

Martedì 16 novembre ore 20.30

Time

Sergey Khachatryan violino

Lusine Khachatryan pianoforte

Bach Partita n. 2 in re minore per violino solo (ca. 1717)

Schubert Sonata n. 4 in la maggiore per violino e pianoforte (1817)

Debussy Sonata in sol minore per violino e pianoforte (1917)

Respighi Sonata in si minore per violino e pianoforte (1917)

Sabato 20 novembre ore 17.30

Andrea Bacchetti pianoforte

Bach

Il clavicembalo ben temperato, libro II

(Preludi e Fughe 1-12)

Martedì 23 novembre ore 20.30

Andrea Bacchetti pianoforte

Bach

Il clavicembalo ben temperato, libro II

(Preludi e Fughe 13-24)

Sabato 27 novembre ore 17.30

Josquin 500

In occasione del quinto centenario della morte di Josquin Desprez

The Tallis Scholars

Peter Phillips direttore

Josquin Missa Hercules Dux Ferrarie

Veni Sancte Spiritus

Palestrina Surge amica mea

Ecce tu pulchra es

Josquin Stabat Mater

Byrd Laetentur caeli

Vigilate

Ave verum

Martedì 30 novembre ore 20.30

Nino! Omaggio a Nino Manfredi

Nel centenario della nascita del grande attore romano

Roberto Gatto Ensemble

Roberto Gatto batteria

Luca Bulgarelli contrabbasso

Silvia Manco piano e voce

Francesco Lento tromba

Luciano Biondini fisarmonica

Luca Velotti clarinetto e sassofoni

Ugo Calise – Fiorenzo Fiorentini

M’è nata all’improvviso ’na canzone

Piero Umiliani

Relaxin’ with Chet, da Audace colpo dei soliti ignoti

Armando Trovajoli

Angola Adeus, da Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?

C’eravamo tanto amati

Fiorenzo Carpi

Geppetto – Pinocchio Birichinata, da Le avventure di Pinocchio

Armando Trovajoli

Fuga all’aeroporto, da Operazione San Gennaro

È l’omo mio, da Rugantino

Pino Calvi

Crimen

Armando Trovajoli

Piazza del Popolo – Tema di Giuditta, da Nell’anno del Signore

Guido e Maurizio De Angelis

Viva Sant’Eusebio, da Per grazia ricevuta

Armando Trovajoli

Roma nun fa’ la stupida stasera, da Rugantino

Roberto Gatto

Su Lungotevere

Sabato 4 dicembre ore 17.30

Valentina Lisitsa pianoforte

Il mio debutto a Roma

Rachmaninov Variazioni su un tema di Corelli op. 42

Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 36 (Prima versione, 1913)

Chopin Scherzo n. 1 in si minore op. 20

Scherzo n. 2 in si bemolle minore

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39

Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54

Polonaise-Fantasie in la bemolle maggiore op. 61

Martedì 14 dicembre ore 20.30

Saint-Saëns and Friends

In occasione del centenario della morte di Camille Saint-Saëns

Steven Isserlis violoncello

Connie Shih pianoforte

Liszt Romance oubliée

Fauré Romance in la maggiore op. 69

Saint-Saëns Romance op. 36

Sonata n. 1 in do minore op. 32

Hollman/Bizet Carmen Fantaisie

Willaume La noce bretonne per violoncello solo

Holmes/Isserlis Noel d’Irlande

Hahn Due Improvvisazioni su arie irlandesi

Saint-Saëns Sonata n. 2 in fa maggiore op. 123

Sabato 18 dicembre ore 17.30

Premio Tchaikovsky 2019

Zlatomir Fung violoncello*

Richard Fu pianoforte

*Il mio debutto a Roma

David Popper Fantasy on Little Russian Songs op. 43

Schubert Sonata in la minore “Arpeggione” D 821

Salonen Knock, breathe, shine per violoncello solo (2010)*

Šostakovič Sonata in re minore op. 40 (1934)

*prima esecuzione a Roma

