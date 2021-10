“Kamikaze nella bassa – quando il perdono vince con la forza”

La Compagnia Carolina Reaper si interroga su errori e perdono con una prima assoluta al PACTA SALONE dal 28 al 31 ottobre 2021

Dal 28 al 31 ottobre 2021, va in scena al PACTA SALONE di Milano, KAMIKAZE NELLA BASSA, di Francesco D’Amore, una nuova produzione Carolina Reaper e Progetto Corpo di 1000 balene in coproduzione con PACTA . dei Teatri e Maniaci D’Amore, sugli errori e il perdono.

“Esistono errori imperdonabili? – si chiede il regista Patrizio Belloli – Può il perdono diventare impraticabile oltre una certa misura? E quale è questa misura?”. Lo spettacolo, parte della sezione Vetrina Contemporanea, si interroga sul concetto di grazia, anche dove non è ammissibile, attraverso due storie: 1. FRATELLO LUNA SORELLA SOLE – Un fratello e una sorella hanno rotto i rapporti da anni, non trovano serenità e l’intera comunità del paese si mette a servizio dell’impresa, senza nessun limite etico. La domanda è: se si fosse machiavellici e spietati avendo la pace come obiettivo, cosa si otterrebbe? 2. DIRECTOR’S CUT – Una testata giornalistica famosa per la sua aggressività e intolleranza spinge coi suoi articoli un ragazzo al suicidio. Come darà il direttore la notizia di questa morte che ha provocato? Si perdonerà? Perdonerà mai il morto?

“Il testo di Francesco d’Amore – continua il regista – è un colpo basso perché ci obbliga a fare i conti con la nostra capacità di perdonare. Lo spettacolo funge da sonda: scenderemo dentro l’indulgenza e vedremo se a un certo punto si tocca”.

Il titolo dello spettacolo si rifà a un gioco al massacro in voga nella bassa degli anni 80. “Eravamo piccoli. – ricorda Belloli – Il titolo evoca tanto la violenza quanto la fragilità dei corpi. Allude anche alla temeraria missione di portare un certo teatro contemporaneo in luoghi dove più di rado transita. E portare in teatro luoghi da tempo poco accarezzati dai riflettori. E kamikaze, infine, è il teatro quando si dà”.

CAROLINA REAPER è una compagnia ormai affermata sul territorio milanese e nazionale. Ha vinto, nel tempo, il Bando Fare Work, il Next Generation Festival di Padova e il Festival Tagad’Off di drammaturgia contemporanea. Il loro ultimo spettacolo “L’Indulgenza del latte” ha inaugurato la Milano Pride Week 2016 al Teatro Elfo Puccini.

Francesco D’Amore, autore della drammaturgia, è uno dei fondatori della compagnia Maniaci d’Amore, con la quale ha vinto, tra gli altri, il Premio Nazionale della Critica Teatrale 2018. Ha pubblicato un racconto nell’antologia “Le cose cambiano – storie di coming out, conflitti, amori e amicizie che cambiano la vita” (ISBN – Corriere della Sera).

PACTA SALONE

Dal 28 al 31 ottobre 2021

KAMIKAZE NELLA BASSA

quando il perdono vince con la forza

di Francesco D’Amore

regia Patrizio Belloli

con Alice Conti, Marzia Gallo, Francesco Meola, Fabio Zulli

coproduzione Compagnia Carolina Reaper – Progetto CORPO DI 1000 BALENE / PACTA . dei Teatri / Maniaci D’Amore

Durata 90′

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org – ufficioscuole@pacta.org

Orari spettacoli: martedì – sabato ore 20.45 | domenica ore 17.30 – lunedì riposo eccetto i lunedì di pactaSOUNDzone e altri programmati alle 20.45. In caso di spettacoli di sette o più giorni, giovedì ore 19.00 – VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org

Prezzi biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) €16 | Under 25/over 60 €12 | gruppi scuola €9 | per gli spettacoli della rassegna pactaSOUNDzone intero €10 – ridotto €6 | per gli spettacoli della rassegna DANZA – APRIAMO LE GABBIE intero €16 | per gli spettacoli della rassegna PARAPIGLIA biglietti €7 per tutti

ABBONAMENTI: AMICI DI PACTA 6 ingressi €66 – IL SALONE (4 spettacoli) €40 – CARTA TANDEM 2 ingressi a 2 spettacoli €38 – CARTA FAMIGLIA (minimo 3 persone) €24 – SCIENZAINSCENA (ingresso a tutti gli eventi) €30 – pactaSOUNDzone classico €24, sostenitore €40

L’ingresso al teatro sarà consentito esclusivamente su presentazione della Certificazione Verde Covid-19