Tra i nomi più attesi, la femminista americana Gloria Steinem in dialogo con Laura Boldrini; la ricercatrice Hatice Cengiz intervistata da Andrea Purgatori; l’economista Noreena Hertz; il premio Oscar Geena Davis in conversazione con Serena Dandini; il filosofo e scrittore Paul B. Preciado al Gucci Garden in dialogo con Chiara Valerio.

Tra le giovanissime, Veronica Yoko Plebani, Virginia Stagni, Jennifer Guerra

Sarà dedicata alle “Next Generation Women“, la nuova generazione di donne europee e del mondo in dialogo con le voci storiche del femminismo, la quarta edizione de L’Eredità delle Donne, il festival sull’empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini, che si terrà a Firenze in Manifattura Tabacchi dal 22 al 24 ottobre (via delle Cascine 35) e on line su www.ereditadelledonne.eu.

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini e la partnership di Gucci. Il festival si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, del contributo di Atlantia, Enel, Intesa San Paolo, Poste Italiane e la partecipazione di Manifattura Tabacchi. A partire da quest’anno la manifestazione si arricchisce della collaborazione con Alfemminile, il portale del Gruppo Gedi, oggi punto di riferimento per il pubblico femminile di tutte le età. Il festival è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sette incontri sui temi dell’attualità nel segno del confronto tra generazioni, due panel interamente dedicati a scienza e inclusività, due serate e tante ospiti che si alterneranno sul palco, tra icone del femminismo, premi Oscar, economiste, accademiche, attiviste, scienziate, autrici, giornaliste e pioniere in tutti i campi del sapere. Ampio spazio anche ai libri, con dodici presentazioni di cui quattro in prima italiana. Ad aprire e chiudere il festival, invece saranno due eventi speciali con ospiti d’eccezione.

L’APERTURA DEL FESTIVAL AL GUCCI GARDEN CON PAUL B. PRECIADO

La tre giorni fiorentina si aprirà con un evento d’eccezione: l’incontro “Corpo celeste” di cui sarà protagonista al Gucci Garden Paul B. Preciado, filosofo, scrittore e figura di riferimento della teoria queer e degli studi di genere. In contemporanea all’uscita del suo nuovo libro “Sono un mostro che vi parla” pubblicato da Fandango Libri, Preciado dialogherà con Chiara Valerio, matematica e autrice, con la partecipazione di Serena Dandini (venerdì 22, ore 18 – ingresso su prenotazione).

LE SERATE IN MANIFATTURA TABACCHI:

Grande attesa per le due serate in programma al festival, a partire dall’appuntamento inaugurale in Manifattura Tabacchi, venerdì 22 ottobre, con la lettura collettiva di “Ferite a morte“, il testo di Serena Dandini che ha segnato il movimento di denuncia del femminicidio, ancora e purtroppo di tragica attualità. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nardella e l’intervento della scrittrice turca Elif Shafak (in collegamento) si avvicenderanno sul palco, in un reading corale, Sabina Guzzanti, Chiara Valerio, Michela Murgia, Chiara Tagliaferri, Bellamy, Antonella Centra, Orsetta De Rossi, Michela Marzano, Tonia Mastrobuoni, Francesca Mannocchi, Marianna Aprile ed Elisa Cozza (ore 20.30, sala Festa – ingresso su prenotazione).

Sabato 23 è la volta de “Le valorose“, la seconda serata condotta da Serena Dandini, dedicata alle donne che, in ambiti diversi, nei media e nella politica, hanno segnato la storia (ore 20.30, sala Festa – ingresso su prenotazione). Si inizia con il ritratto di Angela Merkel, tracciato dalla giornalista Tonia Mastrobuoni; a seguire, la video intervista esclusiva registrata con il premio Oscar Geena Davis, a trent’anni dal film “Thelma & Louise“; si prosegue con Tinny Andreatta, vice presidente serie italiane originali Netflix; a seguire Madeline Di Nonno, presidente Geena Davis Institute on Gender in Media, che ha recentemente annunciato la collaborazione con NBC Universal (in collegamento); in chiusura la testimonianza di Lilli Gruber. La serata si conclude con la prima italiana del documentario “Youth V Gov” diretto da Christi Cooper, menzione d’onore della giuria al Bentonville Film Festival (ore 22.15, sala Cinema).

L’EVENTO SPECIALE CON GLORIA STEINEM E LAURA BOLDRINI

Protagonista dello speciale evento conclusivo della manifestazione sarà l’icona Gloria Steinem, giornalista e femminista che ha scritto la storia del movimento di liberazione delle donne, in un dialogo d’eccezione con la deputata ed ex presidente della Camera Laura Boldrini (domenica 24, ore 17.45, sala Festa).

LE OSPITI INTERNAZIONALI, TRA ESCLUSIVE E PRIME ITALIANE

Numerose le ospiti internazionali e tanti gli appuntamenti in esclusiva italiana: Hatice Cengiz, la compagna del giornalista saudita Jamal Kashoggi, intervistata da Andrea Purgatori, con la partecipazione di Emma Bonino (in collegamento); Noreena Hertz, tra le più influenti economiste al mondo, a Firenze per la prima presentazione internazionale in presenza del best-seller “Il secolo della solitudine” (Il Saggiatore); la scrittrice di culto Erica Jong (in collegamento); la fotografa internazionale Donna Ferrato, la prima a ritrarre nei suoi scatti la violenza domestica; la giornalista e attivista afghana Rahel Saya, Premio internazionale Biagio Agnes 2021.

E ancora, il confronto tra l’europarlamentare Alexandra Geese, figura di riferimento del movimento “Half of It“, con l’economista Carlo Cottarelli, già direttore del Fondo Monetario Internazionale, che saranno protagonisti del panel a tema economia, con la partecipazione di Antonella Centra, Executive Vice President General Counsel, Corporate Affairs & Sustainability di Gucci. Nel suo intervento al festival Carlo Cottarelli presenterà – inoltre – i lavori dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani sul tema cruciale della formazione universitaria delle ragazze e post laurea.

LE RELATRICI ITALIANE E LE “NEXT GENERATION WOMEN”

Tra le relatrici italiane, spiccano i nomi della ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, della virologa Ilaria Capua, della senatrice Elena Cattaneo, dell’architetta Elisabetta Trezzani. E ancora, gli appuntamenti con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, e con Sabina Guzzanti intervistata da Dandini. Tra le “Next Generation Women“, Virginia Stagni, la più giovane manager nella storia del Financial Times; Arianna Muti, studentessa dell’Università di Bologna che ha messo a punto un algoritmo che smaschera i tweet sessisti; Jennifer Guerra, voce emergente del nuovo femminismo.

I PANEL DEDICATI A INNOVAZIONE, STEM E INCLUSIVITÀ

Tra gli appuntamenti da non perdere, l’incontro “D come Differenza, I come Inclusione. I nuovi alfabeti d’impresa” con gli interventi di Veronica Yoko Plebani, atleta olimpica, medaglia di bronzo nel Triathlon Paralimpiadi 2021 a Tokyo e di Maria Sole Aliotta, responsabile D&I Atlantia, con la moderazione di Eva Giovannini (sabato 23, ore 11.30, sala Cinema). E ancora, “Scienze e donne: alla conquista del pianeta Stem” con gli interventi di Linda Raimondo, divulgatrice scientifica e aspirante astronauta; Paola Catapano, giornalista scientifica a capo della comunicazione audio-visuale al CERN; Raffaella Poggi D’Angelo, responsabile People care & diversity Enel e con la moderazione di Elisabetta Tola (sabato 23, ore 18.15, sala Cinema).

LA COLLABORAZIONE CON ALFEMMINILE

Tra le novità di quest’anno, la manifestazione si arricchisce della collaborazione con Alfemminile, il portale del Gruppo GEDI, oggi sito più letto dalle donne in Italia e punto di riferimento per il pubblico femminile di tutte le età.

L’EREDITÀ DELLE DONNE, DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2021

Manifattura Tabacchi – via delle Cascine 35, Firenze

IL FESTIVAL ON LINE

Tutti gli appuntamenti de L’Eredità delle Donne saranno visibili in diretta streaming sul sito web e sulla pagina Facebook della manifestazione.

