“Questo Otello è tutta un’altra storia”, divertente rilettura di Shakespeare al Cristallo

Per “Buona domenica a teatro” della Uilt domenica in scena Ronzinante Teatro

Una divertente rilettura dell’Otello di Shakespeare, liberamente ispirato alla famosa opera del grande Bardo, andrà in scena domenica prossima, 24 ottobre alle 16.30 al Teatro Cristallo di Bolzano. A proporla sarà la compagnia Ronzinante Teatro di Merate nell’ambito della rassegna di teatro amatoriale “Buona domenica a teatro” della Uilt.

Un Otello che non ti aspetti, una commedia divertente e liberamente ispirata alla famosa opera di William Shakespeare, andrà in scena domenica 24 ottobre alle 16.30 al Teatro Cristallo di Bolzano. A presentarla sarà Ronzinante Teatro di Merate (LC) che proporrà in scena un testo di Andrea Motta che ha voluto divertirsi a scomporre la tragedia shakespeariana e a stravolgerne anche i personaggi per un adattamento teatrale assolutamente inedito ed originale.

Quando Iago, esasperato dal disprezzo che suscita, decide di dimostrare che non ci sarebbe capolavoro shakespeariano senza di lui e s’impegna a lasciare in pace Otello, gli altri personaggi si ritrovano in situazioni inusuali per i loro caratteri tragici. Che sarà del Moro senza la gelosia? E di Desdemona? E se la mancanza di motivi validi di Iago nascondesse una missione educativa: rendere immortali e sublimi i personaggi di Otello e Desdemona facendone passare loro tante per riempire le platee di ogni tempo di pietà catartica? Iago, stanco del disprezzo generale, decide di dimostrare la nobiltà nascosta dietro il suo agire subdolo non facendo niente di quel che fa di solito. Prende così avvio una storia parallela ricca di citazioni e fraintendimenti, strategie e contromosse ma soprattutto risate.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto a 7 euro per chi è in possesso della Cristallo Card, mentre per gli under 26 il costo del biglietto è di 6 euro.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo e gli altri spettacoli della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it . Si accede in sala solo con Green Pass.