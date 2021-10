Raul Cremona sul palco è THE MAGICIAN

By

Torna Raul Cremona: un po’ incantatore, un po’ attore, un po’ commediante, un po’ ciarlatano, ma soprattutto mago!

Lo vedremo sul palcoscenico del Teatro Giuditta Pasta di Saronno venerdì 5 novembre 2021 alle ore 21.00. Nello spettacolo c’è anche della “saronnesità”. Infatti ad accompagnarlo musicalmente in scena ci sarà Marco Castelli.

Mago prima, comico dopo. L’uno senza mai dimenticare l’altro. Milanese figlio di milanesi, Raul Cremona è un personaggio decisamente singolare. Figlio e nipote di imbonitori – papà e nonno esercitavano a piazza del Duomo e dintorni – Raul è rimasto stregato dalla magia da bambino, grazie a una scatola nera avuta in regalo dalla nonna, e non l’ha mai abbandonata.

Eccolo riapparire per raccontarci del suo primo incontro con la magia e il palcoscenico, portandoci per mano in un mondo fatto di giochi, macchiette, boutades, canzoni e stralunati personaggi con il suo cilindro pieno di magie e incanti, storie di imbroglioni e imbonitori nati da quel teatro povero di cui è figlio eccellente.

Uno spettacolo che diventa un percorso a ritroso nella storia di Raul Cremona: la sua personalissima collezione di tutto ciò che apparteneva ai maghi di un tempo, tentativo magico di ricostruire il passato. E quando il sipario cala, torna ancora una volta per regalarci un ultimo sorriso e rivelarsi per come lo conosciamo tutti: un moderno istrione.

Biglietti ancora disponibili: intero 28 euro, ridotto 26 euro, ridotto under26 20 euro.

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

Venerdì 5 novembre 2021 | ore 21.00

RAUL CREMONA – THE MAGICIAN

di e con Raul Cremona

musiche di Marco Castelli

produzione Amaca Spettacoli