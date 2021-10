“Soffio sul tuo cuore” di Antonio Lupo

Dal 29 ottobre arriva in radio, negli store e sulle piattaforme digitali “SOFFIO SUL TUO CUORE” il nuovo singolo di ANTONIO LUPO composto da Enzo Mignogna con il testo di Don Cosimo Schena (Musica è/Believe).

“Scrivo da tempo poesie che ho anche raccolto in alcuni libri e mai avrei pensato di scrivere il testo di una canzone e il testo di questo brano nasce dalle tante storie di Amore che la gente mi racconta nei social. Storie che trovano risposta nel grande amore di Dio – afferma Don Cosimo Schena – quella eternità di cui facciamo parte anche noi. Sono convinto che sarà un interprete bravo e molto apprezzato perché la voce di Antonio Lupo rende il testo questa canzone per me unico.“

Il video di “Soffio sul tuo cuore” – regia di Parano!ds (Cesare Maria Solito & Gianfranco Frascella) – vede protagonista la modella Cristina Pastano ed è un vero e proprio intreccio di emozioni, una danza di sensazioni dettate dal tempo della melodia. Nel video si è voluto raccontare quanto sia forte il messaggio dell’amore, il riuscirsi a sfiorare senza allontanarsi più.

Qui il video: https://youtu.be/40TFFdN6HsM

Antonio Borracci in arte “Antonio Lupo” nasce in Puglia, a Bari, nel 1987. È da sempre attratto dalla musica e all’età di 17 anni inizia a scoprire una forte passione per il canto tanto che il karaoke diventa il suo passatempo preferito. Nel 2011 entra a far parte di un gruppo polifonico con il quale si esibisce in varie piazze e locali regionali sino al 2016, subito dopo questa esperienza inizia la carriera da solista, partecipando a vari contest e gare canore piazzandosi sempre tra le prime posizioni. Nel 2018 inizia a studiare canto in Inghilterra con l’insegnante, cantante lirica/jazz, Luciana Di Bella. La voglia di emergere è radicata in lui, tanto da mettersi alla ricerca di qualcosa e qualcuno che lo possa aiutare a fare musica seriamente. Nel 2019 avviene l’incontro con il produttore e discografico Mimmo Mignogna che lo convoca per un provino in studio per un progetto di Don Cosimo Schena, superando l’audizione in modo eccellente tanto da offrirgli un contratto discografico per la realizzazione di un EP con un progetto discografico su misura per lui.

Pagine social:

https://www.facebook.com/Antonio-Lupo-108969148226571/

https://www.instagram.com/antoniolupo1987/

https://youtube.com/channel/UC9L1lZr4PAkFKYU5AcOzlhw