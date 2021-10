Teatro Studio | Zaches Teatro presenta “Cappuccetto Rosso”

23 – 24 ottobre 2021 | Teatro Studio ‘Mila Pieralli’

(ore 21, domenica ore 16.45)

Zaches Teatro

con il sostegno della Regione Toscana

in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, Fondazione Sipario Toscana Onlus-La Città del Teatro

CAPPUCCETTO ROSSO

drammaturgia, coreografia e regia Luana Gramegna

scene, luci, costumi e maschere Francesco Givone

progetto sonoro e musiche originali Stefano Ciardi

con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti

voce narrante Luana Gramegna

assistente alla regia, drammaturgia, coreografia Daria Menichetti

collaborazione artistica per scene, costumi e maschere Alessia Castellano, Gisella Butera

consulenza artistica Enrica Zampetti

tecnico luci Valeria Foti

Al Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci, sabato 23 ottobre, ore 21, e domenica 24 ottobre, ore 16.45, Zaches Teatro presenta Cappuccetto Rosso.

È uno spettacolo fiabesco, di audacia e scoperta, adatto a bambine e bambini dai 4 anni in su e agli adulti, che mette insieme il teatro di narrazione, il teatro di figura e il sound design originale.

Cappuccetto Rosso! – Una voce riecheggia nel silenzio…

E nella fantasia affiora subito l’immagine della bambina con la mantellina rossa sulle spalle. Probabilmente viene in mente la versione più famosa, quella ottocentesca dei Grimm, ma in pochi conoscono le varianti antecedenti anche a Perrault, quelle popolari e orali che Yvonne Verdier raccoglie nel suo saggio L’ago e la spilla. Ma in tutte le versioni Cappuccetto Rosso si allontana inevitabilmente dalla sfera protettiva del grembo materno e si ritrova sola nel bosco.

Luogo di mistero e fascino, di tentazione e di trasgressione, il bosco nasconde e rivela, ed è proprio per questo che permette la disubbidienza: lontano dagli occhi materni che sorvegliano, i bambini trasgredendo affrontano pericoli e rischi, ovvero le proprie paure. L’ingenuità e l’innocenza devono essere, almeno in parte, abbandonate per riuscire a far parte del mondo degli adulti, complesso e ostile.

E, come gli adulti, anche Cappuccetto Rosso si trova a dover affrontare le universali domande: “Dove vai?”, “Quale via prenderai?”, “Chi c’è qui?”.

