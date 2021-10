“The Milky Way ” di Luigi D’Alife

La rassegna “I film cambiano il mondo”, nata in collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, conta 14 titoli imperdibili ispirati all’Agenda 2030. 14 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile trattati, uno per ogni film della rassegna: l’obiettivo è far riflettere gli spettatori su temi urgenti per il futuro del nostro Pianeta e delle creature che lo popolano come l’eliminazione della fame e della povertà, il raggiungimento della parità di genere, la diffusione del lavoro dignitoso e la crescita economica.

Questa settimana la proiezione di The Milky Way vedrà la presenza in sala del documentarista e regista Luigi D’Alife: sarà l’occasione per discutere e commentare insieme la sua opera, per conoscere retroscena e curiosità sul film e i suoi protagonisti.

Il secondo lungometraggio di D’Alife, prodotto nel 2020, è stato girato sulle Alpi tra Italia e Francia dove ogni giorno decine di persone provano a superare una linea immaginaria chiamata confine.

In mezzo alla neve, tra piste da sci e turismo, il racconto di una storia dove nessuno si salva da solo. Di giorno, le montagne tra Clavière e Monginevro sono attraversate da migliaia di sciatori in vacanza sulla neve nel comprensorio sciistico “La Via Lattea”; di notte, sono percorse di nascosto da decine di migranti che lasciano l’Italia per proseguire il loro viaggio oltre il confine con la Francia: una manciata di chilometri in linea d’aria che diventano interminabili se percorsi sulla neve.

The Milky Way è una storia di solidarietà raccontata attraverso scorci di vita e graphic novel animate sullo sfondo del mondo di montagna nella consapevolezza che – qui come in mare – nessuno si lascia da solo.

Data la maggior disponibilità di posti in sala e per avere più occasione di dialogo e interazione con il regista, la direzione artistica invita tutti coloro che ne avranno la possibilità ad assistere alla proiezione delle 17.00.

Il tema e la formula di questa proiezione sono molto adatti anche agli studenti di scuole medie e superiori.

Biglietti:

Biglietto Intero: 7 euro

Biglietto Ridotto Under 25,Under 10, Disabili e Over 65: 5 euro



Info e prenotazioni:

+39 370 3259263

info@mulinoadarte.com

www.mulinoadarte.com

La biglietteria aprirà un’ora prima degli eventi.