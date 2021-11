Di Walter Leonardi, Carlo Giuseppe Gabardini

Con Walter Leonardi

Regia Walter Leonardi

Collaborazione ai testi e alla regia, effetti sonori e musiche Paolo Li Volsi

Scene e costumi Paola Tintinelli

Disegno luci Luigi Biondi

Organizzazione e produzione Marta Ceresoli

Una produzione Buster

Con la collaborazione di Quelli Di Grock, La Corte Ospitale

Si ringraziano Pao, Terzo Segreto Di Satira

Spettacolo inserito in abbonamento Invito a Teatro

Walter Leonardi ha l’allegria contagiosa di un clown della parola, l’agilità stranita e impicciata di un acrobata buffo, la grazia leggera di un comico intelligente […] Per raccontare di possibili crisi generazionali, disperate contraddizioni, infelici incontri sgarrupati, dubbi profondi, desideri e aspirazioni pronte ad andare in malora. Sorridendo però. Con mano felice Leonardi mette in scena anche la scoperta, o speranza, o intuizione che dir si voglia, di possibili, differenti serenità, riconquiste, pacifcazioni come per un Peer Gint del nostro tempo, ma più consapevole …

Giulio Baffi – A Teatro

Torna al Teatro Fontana Walter Leonardi con A-Men. Gli uomini, le nuove religioni e altre crisi, in programma dal 10 al 21 novembre. Il regista e comico milanese – attore del Terzo Segreto di Satira – mette in scena un racconto sempre in bilico fra ironia, dramma e poesia. Una contaminazione di linguaggi in un mix perfetto fra teatro di immagine (cuscini giganti trasparenti, ruote di bicicletta danzanti e burattini che fanno innamorare) e monologhi.

Un racconto tanto visionario quanto realistico e attuale.

A-MEN è uno spettacolo sulla crisi, intesa in tutte le sue sfaccettature.

A-MEN è uno spettacolo che mette in scena la crisi, la crisi di un uomo, la crisi totale di tutto ciò in cui credeva di credere.

Durante uno stand-up, un attore comico si rende conto che non va mica bene, anzi, va proprio tutto parecchio male; prende atto della propria crisi davanti al pubblico e l’unica soluzione che gli viene in mente è quella di scappare dal palco. Questo spettacolo è il suo viaggio di riavvicinamento a una vita vivibile e forse anche al teatro.

A-MEN è uno studio sulla crisi esistenziale, crisi intesa soprattutto nel senso di cambiamento.

A-MEN si interroga su quale strada prendere, cosa cercare sulla terra per farsi aiutare e come cercare di capire qualcosa di questo mondo sempre più complesso ed imprendibile.

A-MEN parla di religioni vecchie e nuove, di spiritualità vecchia e nuova, di amore e morte, di come trovare un proprio posto nel mondo.

A-MEN si nutre di crisi passate e in divenire, è dunque in costante cambiamento.

BIGLIETTERIA:

Teatro Fontana

Via Gian Antonio Boltraffio 21, Milano

02.6901 5733

biglietteria@teatrofontana.it

Si ricorda che l’accesso agli spazi del teatro è consentito solo al pubblico munito di green pass, come previsto dal decreto legge n. 105.

ORARI

mar_sab ore 20.30

Dom. ore 16.00

PREZZI:

Intero 21 €

Giovedì sera 17 €

Convenzioni 17 €

Over 65 / Under 14 10 €

Under 26 15 €

Teatro in Bici 15 €

Gruppi scuola 9 €

Prevendita e prenotazione 1 €

Per prenotazione gruppi scuola scrivere a ragazzi.fontana@elsinor.net

www.teatrofontana.it