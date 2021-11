Black Friday al Teatro Duse di Bologna

Il Black Friday approda anche al Teatro Duse di Bologna per un intero week-end. Dal 26 novembre a domenica 28 novembre 2021 è possibile godere di uno sconto del 30% su quasi 40 spettacoli di prosa classica e contemporanea, musica e danza. Tutti i titoli della Stagione 2021/2022 offerti in promozione speciale sono consultabili sul sito teatroduse.it.

Nello specifico, gli spettacoli a prezzo scontato per il Black Friday sono: Hollywood Burger, Le leggi della gravità, Lo schiaccianoci, Così parlò Bellavista, Intelletto d’amore, Alla stessa ora il prossimo anno, Oblivion Rhapsody, Canzoni per sempre, Il lago dei cigni, Scusa sono in riunione…, Gli uomini vengono da Marte le donne da Venere, Il malato immaginario, Arsenico e vecchi merletti, Se devi dire una bugia dilla grossa, Re Lear, Amici fragili, Ho perso il filo, Storia di 1, Il conticidio dei migliori, La merda, Ci vuole orecchio, E le nuvole sosterranno il mio peso, Alice in Wonderland, Enrico IV, Don Giovanni l’incubo elegante, Lucio incontra Lucio, Stanno sparando sulla nostra canzone, Omaggio a Morricone, Corrado Augias racconta Tosca, Morabeza in teatro, Se non posso ballare…, Omaggio a Fabrizio De André, Tre uomini e una culla, Hamlet, A taste & flavour Pink Floyd tribute, Ristrutturazione, La giovinezza è sopravvalutata, Morte di un commesso viaggiatore, Alessandro Baricco legge Novecento.

La riduzione, che dura solo tre giorni, è attivabile sia on line, sia presso la biglietteria di via Cartoleria 42, aperta dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

E dal primo dicembre torna il DUSEnatale, quest’anno anche on line.

Per chi pensa già a come trascorre le serate delle prossime feste e ai regali di Natale, dal primo dicembre torna il DUSEnatale, il carnet di due biglietti al costo di 55 euro, componibile con due ingressi per lo stesso titolo, oppure per due titoli diversi, a scelta fra più di 40 spettacoli.

Da quest’anno, inoltre, la formula natalizia è acquistabile anche on line sul sito vivaticket.it: basta selezionare l’opzione DUSEnatale e comporre a piacere il proprio carnet, comodamente da casa.

In alternativa, la scelta dei titoli preferiti può essere effettuata presentando il tagliando presso la biglietteria del Teatro Duse, oppure chiamando la biglietteria al numero 051 231836. In questo caso, chiunque può personalizzare la scelta semplicemente comunicando il codice riportato sul tagliando DUSEnatale.

La formula è, quindi, l’idea perfetta per chi vuole fare un dono unico, originale e del tutto personalizzabile in base ai gusti di chi lo riceve. Tutte le info e i titoli da scegliere sono su teatroduse.it.