“Come una stella” è il nuovo libro di Reno Brandoni

Nel nuovo libro di Reno Brandoni, illustrato da Chiara di Vivona, un’adolescente insicura trova il coraggio di affermarsi ispirandosi all’esibizione in mondovisione di una celebre cantante all’Inauguration Day del 46° Presidente USA (Curci Young, con Fingerpicking.net)

«L’unico momento in cui mi sento veramente felice è quando canto».

Venti gennaio 2021, Inauguration Day, cerimonia per l’insediamento del 46° Presidente degli Stati Uniti d’America. Sul palco allestito per l’occasione, fa il suo ingresso Lady Gaga che, fiera e orgogliosa, si avvicina al microfono e con la sua voce inconfondibile e tutta l’anima che ha in corpo intona l’Inno nazionale.

Da quel fatto di cronaca parte la storia di Stefani: una ragazza che da una casa qualsiasi di una cittadina qualsiasi, assiste incantata a quell’esibizione, sognando di diventare un giorno come quell’artista che sembra un angelo caduto dal cielo, un angelo guerriero, potente e gentile, invincibile nella sua fierezza…

In Come una stella, il nuovo libro per ragazzi di Reno Brandoni, illustrato da Chiara di Vivona un’adolescente timida e insicura trova la forza di affermarsi ispirandosi a quella esibizione, realmente accaduta e rilanciata dai media di tutto il mondo.

Stefani sa che non è facile inseguire i propri sogni e soffre in silenzio, subendo quasi con rassegnazione il bullismo dei compagni, infastiditi dalla sua eccentricità. Ma non era stata meno dura l’adolescenza della splendida artista che lei ammira tanto e che ora incanta milioni di persone dal palco presidenziale, cantando in diretta in mondovisione. La forza e la determinazione che hanno reso quella cantante una stella saranno d’esempio per Stefani: la aiuteranno a prendere coscienza di sé, a trovare il coraggio di percorrere una strada scelta da lei stessa e non imposta dagli altri.

Nell’audiolibro online, la voce recitante di Debora Mancini e le musiche originali dello stesso Reno Brandoni.

Reno Brandoni negli anni ’80 ha collaborato con i più importanti chitarristi dell’epoca come Stefan Grossman, John Renbourn, Duck Baker, Dave Van Ronk. Nel 2000 ha fondato il sito web Fingerpicking.net, che ha incontrato il favore di migliaia di chitarristi. Con Fingerpicking.net ha pubblicato i metodi Open Tuning Basics e Come suonare la chitarra Fingerpicking, ha curato la collana “Classic” dedicata alla trascrizione dei manuali di chitarra classica in tablatura. È ideatore della serie di chitarre per fingerpicking “Effedot” e ha fondato la rivista specializzata “Chitarra Acustica”. Ha pubblicato i dischi: Bluesando, Zingarom, Yelda, Anema e corde, Indifeso. Per Edizioni Curci nella collana Curci Young in collaborazione con Fingerpicking ha pubblicato i racconti per ragazzi: Il re del blues, La notte in cui inventarono il rock, Una classica serata jazz, Filastrocche per sentirsi grandi, L’ultimo viaggio di Billie. Per la collana “Le ruzzole” ha pubblicato: Il ladro di colli, Il polpo Pippo.