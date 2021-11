Venerdì 12 novembre esce in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Shout Out Christmas” di Matthew Lee, distribuito su tutte le piattaforme digitali. Un regalo per tutti i fans del ciclonico artista, pronto ad esibirsi nei più importanti teatri italiani con un nuovissimo spettacolo.

“Shout Out Christmas” è un brano natalizio dal sapore vintage che unisce l’universo del Natale nella sua anima pop con il gospel, il country, il rock’n’roll e lo swing, reso inconfondibile dal tocco pianistico e l’energia vocale di Matthew Lee, che dichiara: «Ho sempre amato il Natale, è il periodo dell’anno che preferisco, lo vivo sempre come un momento magico. Amo le canzoni tradizionali ed il gospel, è proprio da qui che nasce Shout Out Christmas, dove la tradizione dei grandi cori americani si unisce al mio pianoforte rock’n’roll.»

Matthew Lee oggi è considerato tra i principali protagonisti di uno dei trend internazionali di maggior appeal: il rilancio delle atmosfere anni ’50, rivisto in una chiave attuale, come lui sostiene «non “un’operazione nostalgia”, ma qualcosa che spero possa essere percepito come una novità».

LINK VIDEOCLIP: www.youtube.com/watch?v=Bthtc5zUqKU

CHI È MATTHEW LEE:

Matthew Lee è uno straordinario performer, pianista e cantante innamorato del rock’n’roll, che ha fatto propri gli insegnamenti dei grandi maestri del genere. Un vero talento, un fenomeno degli 88 tasti. Ha sulle spalle più di 1200 concerti in tutto il mondo tra Italia, Russia, Emirati Arabi, Stati Uniti, Inghilterra e Francia. Tantissimi tra i più grandi personaggi della TV e dello show business italiano lo hanno ospitato nei loro programmi nelle reti Rai e Mediaset, da Fiorello fino a Gigi Proietti, da Red Ronnie ad Amadeus.

